Pentagon preiskuje uhajanje zaupnih dokumentov o Ukrajini

Pentagon preiskuje izvor zaupnih dokumentov, v katerih je podrobno opisana strategija ZDA in zveze Nato za podporo Ukrajini v času ruske invazije in so bili ta teden objavljeni na več družbenih omrežjih, kot je v četrtek poročal New York Times. Po mnenju strokovnjakov, ki jih navaja ameriški časnik, so dokumenti sicer le delno avtentični.

Pri obrambnem ministrstvu ZDA so pojasnili, da zadevo še preiskujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Seznanjeni smo s poročili različnih medijev o objavah dokumentov na družbenih omrežjih in ministrstvo zadevo preučuje,« je dejala tiskovna predstavnica Pentagona Sabrina Singh.

Dokumenti, ki so po navedbah ameriškega časnika nastali v začetku marca, vključujejo podatke o porabi streliva za mobilne raketomete Himars, ki jih uporabljajo ukrajinske sile, ter časovno razporeditev dobav orožja in usposabljanj, ki jih Zahod zagotavlja ukrajinskim vojakom.

Po mnenju strokovnjakov, ki jih navaja newyorški časnik, so dokumenti, ki so jih uporabniki delili na Twitterju in Telegramu, delno avtentični, vendar so bili nekateri spremenjeni, da bi prikazali položaj Rusije v ugodnejši luči, zlasti z zmanjšanjem obsega njihovih izgub.

Glede na razkrite dokumente naj bi oblikovali 12 novih ukrajinskih brigad, od katerih jih devet usposabljajo in opremljajo ZDA, poroča New York Times.

Vojne še nekaj časa ne bo konec. FOTO: Genya Savilov/AFP

Ukrajina je medtem domnevne ameriške tajne dokumente o pripravah na protiofenzivo v vojni proti Rusiji označila za ruski ponaredek.

»Od razpada Sovjetske zveze je obveščevalna dejavnost Rusije tako degradirana, da se poslužuje lažnega uhajanja informacij in ponarejenih fotografij. Moskva si želi prekiniti ukrajinsko protiofenzivo, vendar bodo pravi načrti kmalu vidni na terenu,« je na Twitterju zapisal Mihajlo Podoljak, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Glede na dokumente naj bi bile sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ukrajinske priprave na protiofenzivo končane 30. aprila. Vključevale naj bi do 60.000 vojakov z več kot 250 tanki in več kot 350 oklepnimi vozili.