Pentagon: V Sloveniji vse manj politične volje za pomoč Ukrajini

V ameriškem obrambnem ministrstvu so ocenili, da se v Sloveniji zmanjšuje politična volja za vojaško pomoč Ukrajini. Pentagonska curljanja 21-letnega častnika narodne garde ameriške zvezne države Massachusetts Jacka Teixeira ne razkrivajo le vojaških in političnih skrivnosti ZDA, ampak tudi njihove ocene zaveznic.

»Do 2.marca so evropske države nadaljevale z doniranjem smrtonosne pomoči Ukrajini,« piše v uvodu dokumenta z naslovom »Evropa: Odgovor na rusko-ukrajinski konflikt«. »Nekatere so iskale alternativne poti za podporo ukrajinskim oboroženim silam (UAF) kot urjenje v času, ko se te približujejo izčrpanju zalog orožja. Nekatere zaveznice, med njimi Združeno kraljestvo in Francija, hočejo uriti ukrajinske pilote in razmišljajo o pošiljanju vojaških letal poleg tankov. Države Evropske unije nadaljujejo z napori za urjenje 30 tisoč ukrajinskih vojakov v prihodnjih dveh letih kot del njihove misije vojaške pomoči Ukrajini.«

Poljske in Natove vojaške vaje. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Temu uvodu na dokumentu, ki ga je objavila revija Newsweek, sledi graf s stališči 38.držav po abecednem redu od Albanije do Turčije o zagotovitvi ali obljubi urjenja ukrajinske vojske in smrtonosne pomoči, vojaški sposobnosti za zagotavljanje prihodnje pomoči in na koncu politične volje za zagotovitev prihodnje smrtonosne vojaške pomoči. Slovenija je skupaj z Bolgarijo navedena kot država z zmožnostjo zagotovitve vojaške pomoči Ukrajini, a z zmanjševanjem politične volje za to.

Po ameriških ocenah imata celo Srbija in Hrvaška politično voljo za nadaljevanje vojaške pomoči napadeni državi, prav tako Belgija, Danska, Luksemburg, Latvija, Portugalska, Romunija in Slovaška, ki jih dokument navaja kot države z zmanjšanimi vojaškimi zmožnostmi za prihodnjo pomoč. Politično voljo brez vojaških zmožnosti imajo Litva, Islandija in Estonija.

Ukrajinski vojski naj bi kmalu zmanjkalo orožja za zračno obrambo. FOTO: Anatolii Stepanov/Afp

Bosna in Hercegovina, Ciper, Madžarska, Irska imajo po ameriških ocenah vojaške zmožnosti za prihodnjo pomoč, ne pa tudi politične volje, Avstrija, Švica in Malta ne enega niti drugega. Bolgarija, ki je skupaj s Slovenijo med državami z dovolj vojaških zmožnostmi za pomoč, a zmanjševanjem politične volje, je v tekstu pod grafom navedena s pripravljenostjo na podaritev svoje flote vojaških letal MiG-29 FULCRUM Ukrajini, izraženo 23. februarja. S tem bi sami ostali brez letal za nadzor nad zračnim prostorom do dobave ameriških letal F-16, kar naj bi zahtevalo še najmanj leto dni.