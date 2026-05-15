Obrambno ministrstvo ZDA preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko

Obrambno ministrstvo ZDA je preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko, poročajo tuji mediji, ki navajajo, da Pentagon odločitve ne komentira, o njej pa naj ne bi bil obveščen niti kongres ZDA. Medijska mreža CNN poroča, da je odločitev povezana z nezadovoljstvom predsednika Donalda Trumpa glede pomoči evropskih držav ZDA v vojni proti Iranu.

Vir, ki ga navaja tiskovna agencija Reuters, trdi, da je odločitev Pentagona povezana z napovedanim umikom 5000 vojakov ZDA iz Nemčije.

Po navedbah obrambnega ministrstva ZDA o spremenjeni prisotnosti števila vojakov v Evropi, na katere se sklicuje CNN, naj bi bila okrepljena prisotnost vojakov ZDA v Evropi, ki jo je Pentagon načrtoval v času prejšnjega predsednika Joeja Bidna, mišljena kot začasna.

Nekaj opreme in osebja je že bilo na poti

ZDA so načrtovale, da bodo vojake na Poljsko napotile v okviru devetmesečne rotacije. Po poročanju časnika Wall Street Journal je bilo nekaj opreme in osebja sicer že na poti, zato naj bi bili nekateri vojaški uradniki zaradi odločitve presenečeni.

Spletni vojaški medij Task & Purpose, ki ga povzema nemška tiskovna agencija DPA, poroča, da naj bi ameriški vojaki na Poljskem večinoma sodelovali z zavezniškimi silami v operaciji Atlantska odločnost, ki so jo ZDA začele izvajati leta 2014 po ruski priključitvi Krima.

Poljski predsednik Karol Nawrocki je dejal, da je na Poljskem nameščenih skoraj 10.000 vojakov iz ZDA, pri čemer jih večina v državi ostane po nekaj mesecev v okviru rednih rotacij med oporišči po Evropi.

»Ta zadeva se ne tiče Poljske,« je v objavi na družbenih omrežjih zapisal podpredsednik poljske vlade in obrambni minister Władysław​ Kosiniak-Kamysz. »Povezana je z že napovedano prerazporeditvijo dela vojaških sil ZDA po Evropi,« je dodal.

Trump je sicer večkrat izrazil razočaranje nad evropskimi zavezniki zaradi pomanjkanja podpore v vojni ZDA proti Iranu, čeprav je Poljsko označil za vzorno zaveznico zaradi visokih izdatkov za obrambo.