Perestrojka pravnih temeljev države

Danes je uradni oziroma zadnji dan celotedenskega glasovanja,­ na katerem bodo Rusi verjetno podprli več kot 200 ustavnih amandmajev, med katerimi je tudi tisti, ki bo omogočil, da jim bo dolgoletni predsednik države Vladimir Putin vladal še ­dvanajst let.Vseljudsko glasovanje bi moralo potekati 22. aprila, a so ga zaradi pandemije covida-19 prestavili in podaljšali na ves teden. Danes je zadnji dan glasovanja, na katerem se bodo ruski volivci odločali o paketu 206 ustavnih popravkov. Med njimi so členi, ki zagotavljajo, da nad rusko ustavo ni višje mednarodne instance in da je poroka možna le med pripadnikoma različnih naravnih ...