Peršmanova domačija eno leto kasneje: ministrstvo z navodili policiji

Pred ponedeljkovo prvo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve izdalo navodila policiji, kako naj ravna na območjih spominskih obeležij, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ministrstvo policiji v novem odloku med drugim nalaga, naj ob morebitnem posredovanju na občutljivih lokacijah, kot so območja spominskih obeležij in kraji spomina, posebno pozornost nameni zgodovinskim dogodkom in jih vključi v oceno sorazmernosti. Ministrstvo od policije pričakuje, da pred posredovanjem natančno pojasni pravno odgovornost, pripravo in izvedbo ukrepanja pa mora dokumentirati na pregleden in preverljiv način.

Navodila prav tako predvidevajo, naj policija v zgodnji fazi »poskrbi za strukturiran in dokumentiran stik z organizatorji, upravljavci ali kustosi spominskega obeležja ali kraja spomina«, navaja APA. Ministrstvo v odloku še poudarja, da ima dialog z namenom deeskalacije situacije prednost pred represivnim posredovanjem.

Takšna priporočila je podala tudi posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva, ki je bila ustanovljena po sporni policijski akciji. Vmesno poročilo o izvajanju priporočil komisije po poročanju APA kaže, da je bilo devet od 13 priporočil že v celoti izvršenih, štiri pa so bila izvršena delno. Zaključno poročilo naj bi bilo izdano oktobra.

Kršitev tabuja v odnosu do osrednjega spominskega kraja

Upravljavca Muzeja Peršman Društvo Peršman in Zveza koroških partizanov (ZKP) ter organizator antifašističnega izobraževalnega tabora Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD) so v skupni izjavi pred ponedeljkovo obletnico izpostavili, da je policijska akcija pri Peršmanu pomenila kršitev tabuja v odnosu do osrednjega spominskega kraja koroških Slovencev in avstrijskih spominskih krajev na splošno, je v torek poročala avstrijska radiotelevizija ORF v slovenskem jeziku.

V izjavi so med drugim navedli, da Muzej Peršman konstruktivno sodeluje pri izvajanju priporočil komisije in je v tesnem stiku z notranjim ministrstvom. Muzej je v začetku meseca prvič gostil seminar za dijake izobraževalnega centra policijske akademije v Krivi Vrbi. Začetek tega sodelovanja, ki naj bi se v prihodnosti razširilo, so v muzeju ocenili kot izredno pozitiven.

Protestna akcija

Zagovorniki antifašističnega kampa za ponedeljek ob 16. uri pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu napovedujejo protestno akcijo pod geslom Eno leto brez konsekvenc, je še poročala ORF. Ta dodaja, da se letos protifašistični izobraževalni tabor pri Peršmanovi domačiji ne bo odvijal zaradi izključno logističnih razlogov. Potekal bo ob Zablaškem jezeru.

Peršmanova domačija blizu Železne Kaple je osrednji kraj spomina slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem, kjer so nacisti 25. aprila 1945 umorili enajst članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik.

Na domačiji so med antifašističnim taborom v organizaciji slovenskih študentov 27. julija lani izvedli obsežno policijsko racijo, ki je odmevala med slovensko manjšino v Avstriji, pa tudi v Sloveniji. Policija naj bi posredovala zaradi suma kršitev zakonov o varstvu narave in kampiranju, a je posebna komisija oktobra lani ugotovila, da je bila to le pretveza. Ugotovila je še, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna, da pa ni bila usmerjena proti slovenski skupnosti ali spominskemu centru Peršman.

Upravno sodišče na avstrijskem Koroškem je aprila letos razsodilo, da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora nezakonito.