Odločitev o tem, kdo bo gostil Evrovizijo, je padla

Največji glasbeni šov na svetu se po enajstih letih vrača v Avstrijo. Tekmovanje za pesem Evrovizije 2026 bo potekalo v dunajski dvorani Wiener Stadthalle. Novico je potrdil generalni direktor ORF Roland Weißmann v oddaji na radiu Ö3. Finale bo v soboto, 16. maja, polfinalna večera pa 12. in 14. maja.

Za gostiteljstvo sta se potegovala Dunaj in Innsbruck. Po besedah Weißmanna je komisija ocenila, da je Dunaj favorit ne le zaradi odlične infrastrukture in logistike, temveč tudi z gospodarskega vidika. Mesto je izpolnilo vsa potrebna merila Evropske radiodifuzne zveze (EBU), od velikosti in tehnične opreme dvorane do vsaj 3.000 razpoložljivih hotelskih sob, ki morajo biti od prizorišča oddaljene največ 30 minut vožnje z javnim prevozom.

Lanski zmagovalec JJ (skrajno levo) in generalni direktor ORF Roland Weissmann (skrajno desno) na Dunaju po lanski Evroviziji. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters

Dunaj že tretjič prizorišče Evrovizije

Dunaj bo Evrovizijo gostil tretjič – prvič je tekmovanje gostil leta 1967, ko je zmago pobralo Združeno kraljestvo, in nato še leta 2015, ko je zlato pripadlo Švedski. Dunajski župan Michael Ludwig je ob tem poudaril, da mesto tako premore bogate izkušnje z organizacijo velikih dogodkov, napovedal pa je tudi številne spremljevalne prireditve na prostem, ki bodo brezplačne.

Predsednik Evrovizije Martin Green je odločitev pospremil z besedami, da je Dunaj eno izmed glasbeno najbolj prepoznavnih mest na svetu in da je zaradi lege v središču Evrope idealen gostitelj jubilejnega 70. tekmovanja. »Združili bomo to, kar vsekakor spada skupaj. Prestolnica glasbe in največji glasbeni šov na svetu,« pa je dejal direktor Dunajske turistične organizacije Norbert Kettner.

Avstrijski ORF medtem že vabi glasbenike, da se prijavijo in poskusijo ubraniti lansko avstrijsko zmago. Tokrat bo izbira predstavnika predvidoma konec februarja prvič po letu 2016 znova potekala v posebni televizijski oddaji. Na odru se bo predstavilo približno deset izvajalcev, odločilna pa bo kombinacija glasov žirije in občinstva.