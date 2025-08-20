  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Odločitev o tem, kdo bo gostil Evrovizijo, je padla

    Dunaj bo Evrovizijo gostil tretjič. Prvič je bilo leta 1967, ko je zmago pobralo Združeno kraljestvo, in nato še leta 2015, ko je prvo mesto pripadlo Švedski.
    Lanski zmagovalec JJ. FOTO: Corinne Cumming/ebu
    Galerija
    Lanski zmagovalec JJ. FOTO: Corinne Cumming/ebu
    L. Š.
    20. 8. 2025 | 09:44
    20. 8. 2025 | 09:55
    2:42
    A+A-

    Največji glasbeni šov na svetu se po enajstih letih vrača v Avstrijo. Tekmovanje za pesem Evrovizije 2026 bo potekalo v dunajski dvorani Wiener Stadthalle. Novico je potrdil generalni direktor ORF Roland Weißmann v oddaji na radiu Ö3. Finale bo v soboto, 16. maja, polfinalna večera pa 12. in 14. maja.

    Za gostiteljstvo sta se potegovala Dunaj in Innsbruck. Po besedah Weißmanna je komisija ocenila, da je Dunaj favorit ne le zaradi odlične infrastrukture in logistike, temveč tudi z gospodarskega vidika. Mesto je izpolnilo vsa potrebna merila Evropske radiodifuzne zveze (EBU), od velikosti in tehnične opreme dvorane do vsaj 3.000 razpoložljivih hotelskih sob, ki morajo biti od prizorišča oddaljene največ 30 minut vožnje z javnim prevozom.  

    Lanski zmagovalec JJ (skrajno levo) in generalni direktor ORF Roland Weissmann (skrajno desno) na Dunaju po lanski Evroviziji. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters
    Lanski zmagovalec JJ (skrajno levo) in generalni direktor ORF Roland Weissmann (skrajno desno) na Dunaju po lanski Evroviziji. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters

    Dunaj že tretjič prizorišče Evrovizije

    Dunaj bo Evrovizijo gostil tretjič – prvič je tekmovanje gostil leta 1967, ko je zmago pobralo Združeno kraljestvo, in nato še leta 2015, ko je zlato pripadlo Švedski. Dunajski župan Michael Ludwig je ob tem poudaril, da mesto tako premore bogate izkušnje z organizacijo velikih dogodkov, napovedal pa je tudi številne spremljevalne prireditve na prostem, ki bodo brezplačne. 

    Predsednik Evrovizije Martin Green je odločitev pospremil z besedami, da je Dunaj eno izmed glasbeno najbolj prepoznavnih mest na svetu in da je zaradi lege v središču Evrope idealen gostitelj jubilejnega 70. tekmovanja. »Združili bomo to, kar vsekakor spada skupaj. Prestolnica glasbe in največji glasbeni šov na svetu,« pa je dejal direktor Dunajske turistične organizacije Norbert Kettner

    Avstrijski ORF medtem že vabi glasbenike, da se prijavijo in poskusijo ubraniti lansko avstrijsko zmago. Tokrat bo izbira predstavnika predvidoma konec februarja prvič po letu 2016 znova potekala v posebni televizijski oddaji. Na odru se bo predstavilo približno deset izvajalcev, odločilna pa bo kombinacija glasov žirije in občinstva.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Trump: Ukrajina ne bo dobila nazaj izgubljenega ozemlja

    Ukrajina in ZDA bi lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.
    19. 8. 2025 | 06:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)

    Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Norveška

    Sin princese obtožen štirih posilstev

    Sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit je obtožen 32 kaznivih dejanj, vključno s posilstvi. Grozi mu zapor, zaradi česar dvor preživlja težke čase.
    18. 8. 2025 | 16:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    DunajEvrovizijaEBUAvstrijaglasbaEurosong

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    73.Ljubljana Festival

    Ne le peti, tudi živeti pokončno

    Danes bodo Križanke gostile enkratnega igralca in glasbenika Radeta Šerbedžijo z gosti.
    Andrej Predin 20. 8. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Slovenski obali se bliža supercelična nevihta

    Radarska odbojnost kaže na hudo točo in močen naliv.
    20. 8. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evrosong 2026

    Odločitev o tem, kdo bo gostil Evrovizijo, je padla

    Dunaj bo Evrovizijo gostil tretjič. Prvič je bilo leta 1967, ko je zmago pobralo Združeno kraljestvo, in nato še leta 2015, ko je prvo mesto pripadlo Švedski.
    20. 8. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Triglav ob polletju čisti dobiček zvišal za petino

    Največja slovenska zavarovalnica opazno popravlja letošnje načrte poslovanja.
    Karel Lipnik 20. 8. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Podvig Aleša Česna

    Slovenski prejemnik dveh zlatih cepinov osvojil še neosvojeni vrh

    Na vrh 6224 metrov visoke gore Cherireen Sar v Karakorumu sta se Aleš Česen in soplezalec Lukas Wörle povzpela 29. julija.
    20. 8. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evrosong 2026

    Odločitev o tem, kdo bo gostil Evrovizijo, je padla

    Dunaj bo Evrovizijo gostil tretjič. Prvič je bilo leta 1967, ko je zmago pobralo Združeno kraljestvo, in nato še leta 2015, ko je prvo mesto pripadlo Švedski.
    20. 8. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Triglav ob polletju čisti dobiček zvišal za petino

    Največja slovenska zavarovalnica opazno popravlja letošnje načrte poslovanja.
    Karel Lipnik 20. 8. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Podvig Aleša Česna

    Slovenski prejemnik dveh zlatih cepinov osvojil še neosvojeni vrh

    Na vrh 6224 metrov visoke gore Cherireen Sar v Karakorumu sta se Aleš Česen in soplezalec Lukas Wörle povzpela 29. julija.
    20. 8. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo