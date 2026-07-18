Pesnik na mopedu razkriva svet, ki neusmiljeno lovi čas

Izženi veter iz zraka. Izženi nož iz vetra. Izženi ogenj iz kosti. Izženi vodo iz ognja. To so verzi Wang Jibinga, ki je med dostavljanjem hrane po kitajskem mestu Kunshan prevozil več kot 150 tisoč kilometrov in ki je ta teden prejel eno najprestižnejših kitajskih literarnih priznanj – nagrado Lu Xuna za književnost. Wang je med neštetimi kilometri, ki jih je prevozil s svojim mopedom, pisal poezijo. Napisal je več kot pet tisoč pesmi. Med njimi je tudi pesem Ljudje, ki hitijo, iz katere so vzeti zgornji verzi. Nastala je leta 2019, ko mu je neka stranka nekega zimskega dne kar trikrat posredovala napačen naslov. Wang je tedaj drvel gor in dol po stopniščih, iskal naročnika hrane, vedoč, da mu zaradi zamude grozi odbitek od plačila, a pri tem ni mogel storiti ničesar drugega kot ...