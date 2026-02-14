  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Pet držav: Rusija je odgovorna za smrt Navalnega

    Evropske države to trdijo na podlagi analize vzorcev iz telesa Alekseja Navalnega, ki je pred dvema letoma umrl v zaporu.
    Alekseja Navalnega so prvič zastrupili leta 2020 v Sibiriji z živčnim strupom novičok, zatem se je več mesecev zdravil v Nemčiji. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters 
    Galerija
    Alekseja Navalnega so prvič zastrupili leta 2020 v Sibiriji z živčnim strupom novičok, zatem se je več mesecev zdravil v Nemčiji. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters 
    R.i., STA
    14. 2. 2026 | 16:17
    14. 2. 2026 | 16:18
    3:11
    A+A-

    Združeno kraljestvo, Švedska, Francija, Nemčija in Nizozemska so ob robu varnostne konference v Münchnu v skupni izjavi Rusijo obtožile, da je leta 2024 med prestajanjem zaporne kazni z »redkim toksinom« zastrupila ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Pet evropskih držav naj bi to trdilo na podlagi »analize vzorcev« iz telesa Navalnega, ki je februarja 2024 umrl v zaporu nad arktičnim krogom, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen. V njegovem telesu naj bi odkrili toksin epibatadin, ki ga pridobivajo iz kože strupenih žab iz Južne Amerike.

    Britansko zunanje ministrstvo je v ločeni izjavi zapisalo, da je imela »le ruska država sredstva, motiv in priložnost za uporabo tega smrtonosnega toksina proti Navalnemu med njegovim prestajanjem kazni v sibirski kazenski koloniji«, ter da je Moskva odgovorna za njegov smrt.

    Vdova ruskega disidenta Julija Navalna je na konferenci v Münchnu dejala, da obstajajo znanstveni dokazi, da je bil njen mož umorjen. Navalna je že lani septembra sporočila, da so laboratorijske analize pretihotapljenih bioloških vzorcev pokazale, da so njenega moža ubili z zastrupitvijo.

    Putin bi kemično orožje uporabil tudi proti Rusom

    Navalna se je ob robu konference sestala z britansko zunanjo ministrico Yvette Cooper, ki je v izjavi dejala, da je »Rusija z zastrupitvijo skušala utišati glas Navalnega«. Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da »zastrupitev ruskega Navalnega dokazuje, da je ruski predsednik Vladimir Putin pripravljen uporabiti kemično orožje proti lastnemu ljudstvu.«

    Skupina držav je Rusijo zaradi ugotovitev tudi prijavila Organizaciji za nadzor nad kemičnim orožjem. »Skrbi nas, da Rusija ni uničila vsega svojega kemičnega orožja,« so države zapisale v izjavi.

    Navalni, karizmatični protikorupcijski aktivist in najglasnejši kritik Putina, je v še nepojasnjenih okoliščinah umrl februarja 2024 v kazenski koloniji v arktični regiji, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen zaradi obtožb, ki jih je sam označil za politično motivirane.

    Prvič je bil zastrupljen leta 2020 v Sibiriji z živčnim strupom novičok, zatem se je več mesecev zdravil v Nemčiji. Takoj po vrnitvi v Rusijo januarja 2021 so ga aretirali. Po njegovi smrti so oblasti več dni zavračale izročitev njegovega trupla svojcem, kar je vzbudilo sum njegovih podpornikov.

    Rusija Vladimir Putin novičok Julija Navalna ruska opozicija zastrupitev

