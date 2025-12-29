  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Pet let po rušilnem potresu nekateri še vedno živijo v kontejnerjih

    Potres z magnitudo 6,2 je decembra leta 2020 povzročil velikansko gmotno škodo in zahteval sedem smrtnih žrtev. Obseg nesreče je odprl pot temeljiti obnovi.
    Petrinjo je decembrski potres najhuje prizadel. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Petrinjo je decembrski potres najhuje prizadel. FOTO: Blaž Samec
    STA, S. I.
    29. 12. 2025 | 10:23
    29. 12. 2025 | 11:08
    6:23
    A+A-

    Mineva pet let od rušilnega potresa, ki je prizadel območje Banovine v osrednjem delu Hrvaške. Žarišče potresa je bilo nedaleč od Petrinje, pod ruševinami je umrlo sedem ljudi. Do danes so na prizadetem območju obnovili skoraj 15.000 stanovanjskih enot, za obnovo pa so porabili nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov, piše STA.

    Območje Petrinje je najprej 28. decembra 2020 stresel potres z magnitudo 5,2, ki je povzročil precejšnjo gmotno škodo. Naslednji dan je sledil še močnejši potres z magnitudo 6,2, ta je zahteval tudi sedem smrtnih žrtev. Najmlajša smrtna žrtev je bila 13-letna deklica, ki je umrla v Petrinji.

    Marca 2020 je potres stresel tudi Zagreb. FOTO: Boris Kovačev/Cropix
    Marca 2020 je potres stresel tudi Zagreb. FOTO: Boris Kovačev/Cropix

    V potresih, ki jima je v naslednjih dneh in tednih sledilo še več sto popotresnih sunkov, je nastalo za 5,5 milijarde evrov gmotne škode. Nekaj mesecev pred tem, 22. marca, je uničujoči potres z magnitudo 5,5 prizadel tudi Zagreb. Zahteval je eno smrtno žrtev, poškodovanih pa je bilo več kot 20.000 objektov.

    image_alt
    Deset sekund potresa, deset let obnove

    Leta obnove z zamudo

    Hrvaška vlada je bila prva tri leta po potresih tarča hudih kritik zaradi prepočasne popotresne obnove, h kateri so svoje prispevale tudi številne menjave gradbenih ministrov. Ko je premier Andrej Plenković na ta položaj postavil Branka Bačića, se je obnova pospešila, piše STA.

    image_alt
    Hrvaška vlada dobila nova ministra

    Plenković je pred dnevi, teden dni pred peto obletnico potresa, v spremstvu ministrov obiskal obnovljene objekte in gradbišča večstanovanjskih stavb v Sisku, Glini in Petrinji. »Do zdaj je bilo končanih kar 10.042 postopkov obnove. Obnovljenih je bilo 9299 družinskih hiš, 329 večstanovanjskih stavb, skupaj skoraj 15.000 stanovanjskih enot,« je izjavil in poudaril, da so za obnovo doslej porabili 1,77 milijarde evrov.

    Pojasnil je, da so zgradili 449 nadomestnih družinskih hiš in jih kupili 69 ter izplačali skoraj 90 milijonov evrov denarne pomoči. Posebej je izpostavil tudi gradnjo 59 večstanovanjskih stavb s skupno 1024 stanovanjskimi enotami: 45 so jih že končali, 12 jih gradijo, dve pa še čakata na začetek gradnje. Celoten proces obnove bodo po Plenkovićevih besedah končali do leta 2030.

    Za popotresno obnovo Zagreba in Banovine bodo po navedbah vlade do sredine naslednjega leta porabili skupno več kot 4,1 milijarde evrov, pri čemer bodo skoraj 2,4 milijarde evrov namenili obnovi v Zagrebu.

    Nova perspektiva

    Pet let po potresu so Sisak, Petrinja in Glina mesta z novo perspektivo. Potres je za seboj pustil ruševine, strah in negotovost, a tudi priložnost, ki je bila kljub težavam v veliki meri izkoriščena, poroča hrvaški Dnevnik. V prvih dneh po uničujočem potresu se je zdelo nepredstavljivo, da bi se opustošena mestna središča kdaj vrnila v življenje.

    Cerkve brez zvonikov, zaprte šole, bolnišnice z improviziranimi oddelki in tisoči ljudi brez domov so postali del vsakdanjika. Toda obseg nesreče je odprl pot temeljiti obnovi, s katero niso le obnovili starega stanja, temveč so zgradili tudi boljše in varnejše objekte.

    Posledice potresa v Petrinji FOTO: Blaž Samec
    Posledice potresa v Petrinji FOTO: Blaž Samec

    Danes je Sisak mesto prenovljenih bolnišničnih stavb, sodobnejše infrastrukture in boljšega zdravstvenega sistema. Splošna bolnišnica je dobila nove in statično varne prostore, sodobno opremo in delovne razmere, ki pred potresom sploh niso bili v načrtih. V županiji so zgradili deset zdravstvenih domov, prenovili 20 šol, zgradili so štiri nove šole, ena pa je v sklepni fazi, gradi se študentski dom, postavljenih je bilo 45 stanovanjskih blokov in prenovljenih skoraj 300 kilometrov cest.

    Podobno je stanje v Petrinji, ki je bila epicenter uničenja. Mestno središče, nekoč simbol potresa, se zdaj počasi spreminja v simbol obnove – nove stavbe, obnovljene zgodovinske fasade in varnejša infrastruktura ustvarjajo temelje za vrnitev življenja, gospodarstva in mladih družin, poroča hrvaški Dnevnik.

    image_alt
    Dve leti po potresu obnovljenih samo šest hiš, ljudje zmrzujejo v zabojnikih

    Šole in vrtci so bili zgrajeni ali obnovljeni po sodobnih standardih, s poudarkom na varnosti, energetski učinkovitosti in kakovosti prostorov za otroke. Če ne bi bilo potresa, je malo verjetno, da bi do tako temeljite prenove izobraževalnega sistema prišlo tako hitro.

    Glina, ki je bila dolga leta zanemarjena, je doživela morda največji preobrat. Obnova javnih stavb, šol in socialnih stanovanj je mestu dala novo prepoznavnost in upanje, da ne bo več na obrobju. Potres je paradoksalno pospešil procese, ki so jih desetletja odlagali; brez njega bi takšne spremembe trajale še desetletja. To še posebej velja za družinske hiše.

    Na tisoče domov je bilo obnovljenih, tudi temeljito, tokrat po strogih predpisih o potresni varnosti. Nekateri so prvič dobili osnovno infrastrukturo, ki je v razvitih državah 21. stoletja samoumevna, piše hrvaški Dnevnik.

    Potres je za seboj pustil ruševine, strah in negotovost, a tudi priložnost, ki je bila kljub težavam v veliki meri izkoriščena. FOTO: Blaž Samec
    Potres je za seboj pustil ruševine, strah in negotovost, a tudi priložnost, ki je bila kljub težavam v veliki meri izkoriščena. FOTO: Blaž Samec

    Številne družine so tudi letošnji božič preživele v kontejnerjih ali začasnih nastanitvah, saj večina družinskih domov še čaka na obnovo. Kljub temu na prizadetem območju vlada optimizem, dokončanje obnove pa je napovedano do sredine leta 2027. »Če smo zdržali pet let, bomo zdržali še leto in pol,« pravijo prebivalci prizadetih vasi.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    potresPetrinjaHrvaškaobnovaobletnica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Višje globe za naraščajoči egoizem družbe

    Posledice novega zakona o varstvu javnega reda in miru še niso predvidljive. Nove kazni v evrih pa bodo kršitelje neprijetno presenetile.
    Tomica Šuljić 29. 12. 2025 | 11:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    ZDA ponudile 15-letna varnostna jamstva, Zelenski želi vsaj 30 let

    Varnostna jamstva so bila ena od osrednjih tem, o katerih so se v okviru pogajanja za končanje vojne v Ukrajini pogovarjali v nedeljo na Floridi.
    29. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politična stranka

    Nemška AfD se po dveh letih prepovedi vrača na münchensko varnostno konferenco

    Člani parlamentarnih strank so tradicionalno vabljeni na varnostno konferenco, ki bo v Münchnu od 13. do 15. februarja prihodnje leto.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaposlovanje

    Delodajalec, ki je diskriminiral delavca na bolniški, je odpravil kršitev

    Zagovornik načela enakosti je zato ustavil postopek ugotavljanja diskriminacije.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politična stranka

    Nemška AfD se po dveh letih prepovedi vrača na münchensko varnostno konferenco

    Člani parlamentarnih strank so tradicionalno vabljeni na varnostno konferenco, ki bo v Münchnu od 13. do 15. februarja prihodnje leto.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaposlovanje

    Delodajalec, ki je diskriminiral delavca na bolniški, je odpravil kršitev

    Zagovornik načela enakosti je zato ustavil postopek ugotavljanja diskriminacije.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo