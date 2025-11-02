Pet nemških alpinistov umrlo pod plazom v Italiji

Pet nemških alpinistov je umrlo pod plazom v severni Italiji. Reševalci so sporočili, da so trupla treh žrtev - dveh moških in ene ženske - našli v soboto, trupli moškega in njegove 17-letne hčere pa so našli v nedeljo zjutraj.

Gornike je plaz zasul v soboto okoli 16. ure, ko so se vzpenjali na goro v bližini gore Vertainspitze - Cima Vertana v Ortlerskih Alpah na Južnem Tirolskem v Italiji. Reševalci so poudarili, da ni jasno, zakaj so bili alpinisti ob tej pozni uri še vedno na poti navzgor.

Južna Tirolska je ena najbolj priljubljenih pohodniških in alpinističnih regij v Italiji, predvsem med nemškimi turisti. Najvišji vrh območja je Ortler, ki se dviga 3905 metrov nad morjem.

Po prvotnih informacijah so bili alpinisti razdeljeni v tri skupine in so potovali neodvisno drug od drugega. Dva moška sta nesrečo preživela in sta bila s helikopterjem prepeljana v bolnišnico v bližnjem mestu Bolzano.