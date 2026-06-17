Pet obtoženih načrtovanja napada na Trumpovi zabavi, vodil naj bi ga 19-letnik

Ameriško ministrstvo za pravosodje je vložilo obtožnico proti petim moškim zaradi domnevnega načrtovanja napada na dogodek mešanih borilnih veščin UFC ob rojstnem dnevu predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Med drugim so obtoženi zarote za umor, načrtovali pa naj bi tudi napad na člane ameriške vlade, so v torek sporočili z ministrstva.

Obtoženi naj bi na tiktoku izmenjevali kritike vlade ter načrtovali napade. Moški, stari med 19 in 32 let, so bili menda jezni na Trumpa in vlado, med drugim zaradi podpore Izraelu in prikrivanja afer, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Po poročanju CBS so se obtoženi za zdaj menda pogovarjali, kje bi našli 1300 dolarjev za nakup drona, s katerim bi kasneje izvedli napad na dogodek pred Belo hišo – streljanje na ljudi z enim ali več droni, vdor v Belo hišo ter ubijanje politikov in bogatih Trumpovih gostov. Vodja skupine naj bi bil 19-letnik, ki ga je policiji prijavila njegova mati.

Sodni dokumenti trdijo, da so obtoženi med drugim želeli ubiti Trumpa, podpredsednika J. D. Vancea, izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja in nekaj drugih politikov. Bela hiša je turnir UFC javnosti predstavila kot dogodek v okviru praznovanja 250. obletnice ZDA, ki je sovpadal s predsednikovim rojstnim dnevom, udeležili pa so se ga visoki uradniki in več tisoč oboževalcev mešanih borilnih veščin.

Zaplenili so jim menda več kosov orožja, streliva in vojaške opreme, niso pa našli drona. V posebni skupini na tiktoku je sicer domnevno sodelovalo skupno 19 oseb. Direktor ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI Kash Patel je na družbenem omrežju X objavil, da so načrtovali napad, pripadniki tajne službe pa so mu nato očitali, da je pohitel z objavo informacije, še preden so lahko našli in aretirali vse člane skupine.

Direktor ameriške tajne službe Sean Curran je za Fox News povedal, da so njegovi agenti delali 24 ur na dan, da bi identificirali odgovorne in jih pripeljali pred sodišče. Izjavili so tudi, da preiskava še poteka in je zaradi tega še niso želeli razkriti. »Nekateri osumljenci so še vedno na prostosti, zato bomo nadaljevali preiskavo, dokler ne bomo identificirali vseh,« je dejal.