Petdnevno žalovanje v Švici, znan prvi razlog za požar

Švico je pretresla ena najhujših tragedij v njeni novejši zgodovini. V silvestrski noči je v požaru v enem od barov v smučarskem središču Crans-Montana umrlo približno 40 ljudi, 115 pa je bilo poškodovanih. V četrtek zvečer se je v kraju tragedije zbralo okoli 400 ljudi na spominskem shodu, kjer so polagali rože in prižigali sveče v spomin na žrtve.

Požar je sprožil petdnevno državno žalovanje. V znak spoštovanja do umrlih so po vsej državi zastave spuščene na pol droga. Švicarski predsednik Guy Parmelin je nesrečo označil za eno najhujših v zgodovini države. Po navedbah policije je zdaj prednostna naloga identifikacija umrlih, da bi lahko posmrtne ostanke čim prej izročili svojcem. Opozarjajo, da bi postopek lahko trajal več dni ali celo tednov.

Eksplozijo povzročil požar, ne obratno

Vzrok požara še ni dokončno pojasnjen. Sprva so oblasti domnevale, da je bil posledica eksplozije, a se je pozneje izkazalo, da bi lahko bilo ravno obratno. Generalna tožilka kantona Valais Beatrice Pilloud je pojasnila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo povzročil požar, ne obratno.

Prizor izpred lokala "Le Constellation" v smučarskem središču Crans-Montana. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Na videoposnetku iz notranjosti bara, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je videti, kako je okoli 1.30 ponoči zagorel strop. Priče so poročale o izjemni hitrosti širjenja ognja. Očividci so opisovali prizore panike in kaosa, ko so ljudje skušali razbiti okna, da bi pobegnili, drugi, hudo opečeni, pa so se zgrinjali na ulico. Koliko ljudi je bilo v času požara v lokalu, še ni znano. Pomoč Švici so ponudile sosednje države Francija in Italija, pa tudi Evropska unija prek mehanizma civilne zaščite.

Od skupno 115 poškodovanih se jih 60 zdravi v bolnišnici kantona Valais v Sionu, ostali so nameščeni v drugih zdravstvenih ustanovah po Švici. Stanje številnih poškodovanih je kritično, med najhuje prizadetimi pa so predvsem mladi, stari med 16 in 26 let.