Pete Buttigieg izstopa iz demokratske predsedniške tekme

Nekdanji podpredsednik Joe Biden. Foto Elizabeth Frantz Reuters

Senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren. Foto Logan Cyrus Afp

New York – Čudežni deček ameriške demokratske stranke, komaj 38-letni zmagovalec Iowe in drugi v New Hampshiru ter Nevadi, je v Južni Karolini naletel na meje svoje predsedniške kandidature. Noben demokrat ZDA ne more upati na imenovanje brez velike podpore temnopoltih privržencev stranke, ti pa so v Južni Karolini v veliki meri stopili ob stran nekdanjega podpredsednikaButtigieg tudi na torkovih strankarskih volitvah v štirinajstih zveznih državah ne more upati na prednost pred drugimi bolj sredinskimi kandidati in prvi odkrito istospolni predsedniški kandidat ZDA je že odpovedal predvolilna zborovanja v Teksasu ter za ponedeljkovo jutro po vzhodnoameriškem času v domačem South Bendu (Indiana) napovedal tiskovno konferenco.Nekdanji podpresdednik v administracijije v Južni Karolini dobil novo energijo , ki jo bo uporabil za spopad z demokratičnim socialistom, s katerim je doslej najbolj uspešno tekmoval Buttigieg, prvič pa bo na demokratskih predsedniških volitvah sodeloval tudi nekdanji newyorški župan in milijarder. Ta se sicer ni preveč izkazal na obeh televizijskih soočenjih s tekmeci, ki se ju je udeležil, a zdaj volivce bombardira s televizijskimi in drugimi oglasi.Drugi demokratski predsedniški kandidati so doslej zatrjevali, da volitev ni mogoče kupiti, in morda bo to držalo, res pa je tudi, da je s slabimi rezultati težko dobiti dovolj denarja za nadaljevanje predvolilne tekme. Po Buttigiegu so zdaj oči uprte v senatorko iz Minnesote slovenskih korenin, vsaj Politico pa zatrjuje, da se ne namerava posloviti senatorka iz Massachusettsa, pa čeprav nima zagotovljene zmage niti v lastni zvezni državi. Po teh informacijah upa na pridobitev privržencev kandidatov, ki so že ali še bodo vrgli puško v koruzo.