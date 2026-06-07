Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v govoru v Franciji ob obletnici izkrcanja v Normandiji oz. dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij, saj naj bi po njegovih besedah dopuščale »invazijo« na svojih obalah, njegove besede povzema BBC. Politico dodaja, da je imel govor imel na ameriškem vojaškem pokopališču v Normandiji, v kraju Colleville-sur-Mer na severozahodu Francije.

Hegseth je govoril v Normandiji, 82 let po tem, ko so zavezniške sile leta 1944 zavzele francoske plaže in začele osvobajanje Evrope izpod nacistične okupacije.

Dan D je bil največja pomorska vojaška operacija, ki so jo kdaj izvedli. Vključevala je sočasno izkrcanje več deset tisoč vojakov iz Združenega kraljestva, ZDA in Kanade na petih različnih plažah v Normandiji na severu Francije.

»Žal danes druge evropske plaže zasedajo druge nevarne ideologije,« je dejal Hegseth. »Plaže v Španiji, Italiji, Grčiji in Bolgariji. Prihajajo čolni in moški.« Ob tem je postavil vprašanje, kdaj bodo evropske prestolnice kaj storile glede te invazije? Ali je že prepozno? »Upam, da ni, in verjamem, da ni,« je dejal.

Vse več podpore strankam z ostrejšo priseljensko politiko

Migracije so postale eno pomembnejših političnih vprašanj v Evropi, stranke, ki zagovarjajo ostrejšo priseljensko politiko, pa v javnomnenjskih anketah pridobivajo podporo. Hegseth je evropske vlade pozval tudi, naj okrepijo svoje obrambne zmogljivosti, piše Politico.

Hegseth je v Franciji dejal, da so nekatere evropske prestolnice v letih po dnevu D postale preveč »udobne« v svojih težko priborjenih svoboščinah in pozabile, da »svoboda ni brezplačna«. FOTO: Lou Benoist/AFP

Dejal je, da bodo stali ob strani svojim zaveznikom, a od njih pričakujejo, da bodo »sposobni in pripravljeni ob strani stati nam«.

Hegseth je v Franciji dejal, da so nekatere evropske prestolnice v letih po dnevu D postale preveč »udobne« v svojih težko priborjenih svoboščinah in pozabile, da »svoboda ni brezplačna«.

»Možje, ki so se tukaj borili in umrli, so Evropi vrnili svobodo,« je dejal Hegseth. Po njegovih besedah mora to svobodo ohranjati ta generacija voditeljev in vojakov, sicer je bilo tisto, za kar so se borili, zgolj začasno.«

Begunci leta 2015 v Rigoncih. FOTO: Igor Zaplati

Prihodi po morju dosegli vrhunec leta 2015 Prihodi po morju v celinsko Evropo so vrhunec dosegli leta 2015, ko je po podatkih Združenih narodov Sredozemsko morje prečkalo več kot milijon ljudi. Med aprilom 2025 in marcem 2026 je bilo v Združeno kraljestvo, Grčijo, Italijo, Španijo in Ciper skupaj 169.341 prihodov po morju. Prečkanja v Združeno kraljestvo so predstavljala približno 23 odstotkov vseh prihodov, navaja BBC. Med 1. januarjem in 3. junijem 2026 je Rokavski preliv iz Francije v Združeno kraljestvo z majhnimi čolni prečkalo skupaj 9142 ljudi. To je 38 odstotkov manj kot v istem obdobju leto prej.

Trumpova administracija vidi zaostritev priseljenske politike kot ključni del svoje domače politične agende in zahteva več milijard dolarjev dodatnih sredstev za organe pregona, navaja BBC. Hegsethove izjave pomenijo novo kritiko evropske migracijske politike s strani visokih predstavnikov Trumpove administracije, navaja BBC. Tudi ameriški predsednik Donald Trump je kritiziral evropsko priseljensko politiko. V Združenih narodih je lani dejal, da evropske države zaradi »nenadzorovanih migracij« »gredo k vragu«.

Trumpova administracija je decembra predstavila novo nacionalno varnostno strategijo, v kateri je zapisala, da bi bila Evropa, če se bodo sedanji trendi nadaljevali, v 20 letih ali manj »neprepoznavna«, njene gospodarske težave pa naj bi zasenčila »resnična in še veliko izrazitejša možnost civilizacijskega izbrisa«.

Na domačem področju je Trumpova administracija protimigracijsko politiko postavila med ključne stebre svojega programa. Agenti ameriške službe za priseljevanje in carinski nadzor ICE so od januarja 2025 izvedli več tisoč aretacij.

Vance o smrti britanskega študenta

Ameriški podpredsednik JD Vance pa je v petek smrt 18-letnega britanskega študenta Henryja Nowaka, ki ga je lani v Southamptonu smrtno zabodel Vickrum Digwa, pripisal »množični invaziji migrantov« in dejal, da je »edini odziv« nanjo »upravičena jeza«.

Downing Street se je odzval s kritiko »ljudi, ki se poskušajo vmešavati v našo demokracijo«, ter dodal, da je družina Nowak »povedala, da ne želi, da bi se njegova smrt uporabljala za ustvarjanje dodatnih delitev«. Britansko kraljevo tožilstvo je potrdilo, da je bil Digwa rojen kot britanski državljan.

Britanski premier Keir Starmer je v odzivu dejal, da predsednikove pripombe »niso pravilne«, obenem pa priznal »izziv« spopadanja z nezakonitimi migracijami, zlasti s prečkanjem Rokavskega preliva v majhnih čolnih.