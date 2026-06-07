  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Pete Hegseth: Kaj bodo evropske države storile glede migracijske 'invazije'?

    Ameriški obrambni minister je v Normandiji kritiziral evropsko migracijsko politiko in zaveznice pozval k večji obrambni odgovornosti.
    Hegsethove izjave pomenijo novo kritiko evropske migracijske politike s strani visokih predstavnikov Trumpove administracije. FOTO: Lou Benoist/AFP
    Galerija
    Hegsethove izjave pomenijo novo kritiko evropske migracijske politike s strani visokih predstavnikov Trumpove administracije. FOTO: Lou Benoist/AFP
    R. I.
    7. 6. 2026 | 09:24
    7. 6. 2026 | 09:34
    5:55
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v govoru v Franciji ob obletnici izkrcanja v Normandiji oz. dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij, saj naj bi po njegovih besedah dopuščale »invazijo« na svojih obalah, njegove besede povzema BBC. Politico dodaja, da je imel govor imel na ameriškem vojaškem pokopališču v Normandiji, v kraju Colleville-sur-Mer na severozahodu Francije.

    Hegseth je govoril v Normandiji, 82 let po tem, ko so zavezniške sile leta 1944 zavzele francoske plaže in začele osvobajanje Evrope izpod nacistične okupacije.

    Dan D je bil največja pomorska vojaška operacija, ki so jo kdaj izvedli. Vključevala je sočasno izkrcanje več deset tisoč vojakov iz Združenega kraljestva, ZDA in Kanade na petih različnih plažah v Normandiji na severu Francije.

    »Žal danes druge evropske plaže zasedajo druge nevarne ideologije,« je dejal Hegseth. »Plaže v Španiji, Italiji, Grčiji in Bolgariji. Prihajajo čolni in moški.« Ob tem je postavil vprašanje, kdaj bodo evropske prestolnice kaj storile glede te invazije? Ali je že prepozno? »Upam, da ni, in verjamem, da ni,« je dejal.

    Vse več podpore strankam z ostrejšo priseljensko politiko

    Migracije so postale eno pomembnejših političnih vprašanj v Evropi, stranke, ki zagovarjajo ostrejšo priseljensko politiko, pa v javnomnenjskih anketah pridobivajo podporo. Hegseth je evropske vlade pozval tudi, naj okrepijo svoje obrambne zmogljivosti, piše Politico.

    Hegseth je v Franciji dejal, da so nekatere evropske prestolnice v letih po dnevu D postale preveč »udobne« v svojih težko priborjenih svoboščinah in pozabile, da »svoboda ni brezplačna«. FOTO: Lou Benoist/AFP
    Hegseth je v Franciji dejal, da so nekatere evropske prestolnice v letih po dnevu D postale preveč »udobne« v svojih težko priborjenih svoboščinah in pozabile, da »svoboda ni brezplačna«. FOTO: Lou Benoist/AFP

    Dejal je, da bodo stali ob strani svojim zaveznikom, a od njih pričakujejo, da bodo »sposobni in pripravljeni ob strani stati nam«.

    Hegseth je v Franciji dejal, da so nekatere evropske prestolnice v letih po dnevu D postale preveč »udobne« v svojih težko priborjenih svoboščinah in pozabile, da »svoboda ni brezplačna«.

    »Možje, ki so se tukaj borili in umrli, so Evropi vrnili svobodo,« je dejal Hegseth. Po njegovih besedah mora to svobodo ohranjati ta generacija voditeljev in vojakov, sicer je bilo tisto, za kar so se borili, zgolj začasno.«

    Begunci leta 2015 v Rigoncih. FOTO: Igor Zaplati
    Begunci leta 2015 v Rigoncih. FOTO: Igor Zaplati

    Prihodi po morju dosegli vrhunec leta 2015

    Prihodi po morju v celinsko Evropo so vrhunec dosegli leta 2015, ko je po podatkih Združenih narodov Sredozemsko morje prečkalo več kot milijon ljudi. Med aprilom 2025 in marcem 2026 je bilo v Združeno kraljestvo, Grčijo, Italijo, Španijo in Ciper skupaj 169.341 prihodov po morju. Prečkanja v Združeno kraljestvo so predstavljala približno 23 odstotkov vseh prihodov, navaja BBC.

    Med 1. januarjem in 3. junijem 2026 je Rokavski preliv iz Francije v Združeno kraljestvo z majhnimi čolni prečkalo skupaj 9142 ljudi. To je 38 odstotkov manj kot v istem obdobju leto prej.

    Trumpova administracija vidi zaostritev priseljenske politike kot ključni del svoje domače politične agende in zahteva več milijard dolarjev dodatnih sredstev za organe pregona, navaja BBC. Hegsethove izjave pomenijo novo kritiko evropske migracijske politike s strani visokih predstavnikov Trumpove administracije, navaja BBC. Tudi ameriški predsednik Donald Trump je kritiziral evropsko priseljensko politiko. V Združenih narodih je lani dejal, da evropske države zaradi »nenadzorovanih migracij« »gredo k vragu«.

    Trumpova administracija je decembra predstavila novo nacionalno varnostno strategijo, v kateri je zapisala, da bi bila Evropa, če se bodo sedanji trendi nadaljevali, v 20 letih ali manj »neprepoznavna«, njene gospodarske težave pa naj bi zasenčila »resnična in še veliko izrazitejša možnost civilizacijskega izbrisa«.

    Na domačem področju je Trumpova administracija protimigracijsko politiko postavila med ključne stebre svojega programa. Agenti ameriške službe za priseljevanje in carinski nadzor ICE so od januarja 2025 izvedli več tisoč aretacij.

    Vance o smrti britanskega študenta

    Ameriški podpredsednik JD Vance pa je v petek smrt 18-letnega britanskega študenta Henryja Nowaka, ki ga je lani v Southamptonu smrtno zabodel Vickrum Digwa, pripisal »množični invaziji migrantov« in dejal, da je »edini odziv« nanjo »upravičena jeza«.

    Downing Street se je odzval s kritiko »ljudi, ki se poskušajo vmešavati v našo demokracijo«, ter dodal, da je družina Nowak »povedala, da ne želi, da bi se njegova smrt uporabljala za ustvarjanje dodatnih delitev«. Britansko kraljevo tožilstvo je potrdilo, da je bil Digwa rojen kot britanski državljan.

    Britanski premier Keir Starmer je v odzivu dejal, da predsednikove pripombe »niso pravilne«, obenem pa priznal »izziv« spopadanja z nezakonitimi migracijami, zlasti s prečkanjem Rokavskega preliva v majhnih čolnih.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Slovenija ne bo sprejela prosilcev, pač pa raje plačala 1,8 milijona evrov

    To, kar je pri migracijah nekoč zagovarjal trši del evropske desnice, je postalo del glavnega toka.
    Peter Žerjavič 3. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Trump glede Melonijeve obrnil ploščo: »Šokiran sem, mislil sem, da je pogumna«

    Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za Corriere della Sera ostro kritiziral zaveznico Giorgio Meloni.
    14. 4. 2026 | 17:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve

    Analiza stališč strank: kje vlada soglasje in kje so razlike največje

    Ena izmed redkih strateških tem z zelo širokim soglasjem je jedrska energija.
    Pija Kapitanovič 15. 3. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Razno
    MED9 na bruseljskem parketu

    Sredozemski pridih za evropsko politiko

    Tretjina držav članic in skoraj polovica prebivalstva EU, ki ju vključuje MED9, vsaj na papirju zagotavlja velik kapital za vplivanje na bruseljsko odločanje.
    Peter Žerjavič 16. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Snežnik

    Največje območje slovenske divjine bo postalo park

    Prva pobuda za zavarovanje Snežnika je stara prek sto let. Po letih zastojev je postopke znova zagnala občina Ilirska Bistrica. Snežnik bo peti regijski park.
    Maja Prijatelj Videmšek 6. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kaj pričakovati

    Tuji mediji o vrnitvi slovenskega »princa teme«

    Skrbita jih predvsem vpliv na novinarje in odnos do Bruslja.
    5. 6. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Erik Brecelj

    Javno zdravstvo težko uničiš, lahko pa oviraš njegov razvoj

    Zelo pomembno je sodelovanje. Ljudje, ki so vodili koruptivne posle, se izolirajo in delujejo v ozkem krogu.
    Janez Markeš 6. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Predsedniška palača

    Pri Pirc Musarjevi izobesili palestinsko zastavo, Janša odgovarja (VIDEO)

    Kot je navedla predsednica Nataša Pirc Musar, je palestinska zastava simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic.
    5. 6. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZANIMIVO

    Zakaj so nekatere slovenske kmetije drugačne?

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    3. 6. 2026 | 07:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    FRANCOSKI ŠARM

    Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

    Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

    Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
    Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju John Velissarios

    John Velissarios: Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

    Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
    Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Učni pristopi

    Kateder na poti na smetišče zgodovine

    Ure in ure predavanj pri mladih ne delujejo več, motivirati jih je mogoče z vključevanjem in tehnologijami.
    Milka Bizovičar 5. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    MigracijeDonald TrumpEvropaFrancijaZDAPete Hegseth

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
    Dejan Mijović 7. 6. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Luksuzno letovišče

    Albanski premier: Če ne bi šlo za Kushnerja, ne bi nikogar zanimalo

    Edi Rama brani letovišče Trumpovega zeta. Zavrnil je bojazni, da bi luksuzni projekt uničil habitat flamingov in drugih prostoživečih živali.
    7. 6. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vizumska vojna

    Nogometašem zelena luč, rdeča pa funkcionarjem

    Iranska nogometna zveza je oblasti ZDA obtožila maščevalnega vedenja. Po iranskih navedbah so ključnim vodstvenim članom reprezentance zavrnili vizume.
    7. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V novih napadih ruskih brezpilotnikov v Ukrajini ubita dva človeka

    Zelenski se bo medtem v Londonu na pogovorih o nadaljnji podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije.
    7. 6. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    Nogometna inflacija

    Po eni strani želimo biti čim večkrat zraven, po drugi nočemo imeti občutka, da to lahko uspe vsakomur.
    Lucijan Zalokar 7. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vizumska vojna

    Nogometašem zelena luč, rdeča pa funkcionarjem

    Iranska nogometna zveza je oblasti ZDA obtožila maščevalnega vedenja. Po iranskih navedbah so ključnim vodstvenim članom reprezentance zavrnili vizume.
    7. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V novih napadih ruskih brezpilotnikov v Ukrajini ubita dva človeka

    Zelenski se bo medtem v Londonu na pogovorih o nadaljnji podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije.
    7. 6. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    Nogometna inflacija

    Po eni strani želimo biti čim večkrat zraven, po drugi nočemo imeti občutka, da to lahko uspe vsakomur.
    Lucijan Zalokar 7. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZDRAVSTVO

    »Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KJE POLNITI

    Vprašanje, ki bega slovenske voznike

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novost v slovenski energetiki

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo