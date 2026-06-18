Pete Hegseth: Evropa še vedno preveč računa na ZDA

Ameriško ministrstvo za obrambo bo v prihodnjih šestih mesecih preučilo navzočnost ameriških sil v Evropi. To je danes na zasedanju obrambnih ministrov Nata v Bruslju dejal obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Ob tem je kritiziral zaveznike Nata, ki niso podprli ameriške operacije v Iranu, češ da niso prestali preizkusa solidarnosti zavezništva.

Hegseth je v govoru obrambnim ministrom Nata pojasnil, da bo Pentagon s pregledom navzočnosti ameriških sil v Evropi preučil, ali zavezniki odločno napredujejo za prevzem vodilne vloge pri zagotavljanju varnosti v Evropi, poročajo tuje tiskovne agencije.

»To bo pravi pregled. Njegov namen bo zagotoviti, da se Nato hitro in nepovratno približa temu, da Evropa prevzame glavno odgovornost za obrambo Evrope. Gre za pregled, na katerem bodo nekatere države padle, druge pa jo bodo opravile z odliko,« je dejal Hegseth.

Pozval je tudi k preoblikovanju zavezništva v t. i. Nato 3.0, pri čemer je zagovarjal, da se mora zavezništvo »vrniti k svojemu osnovnemu poslanstvu kot verodostojnemu vojaškemu zavezništvu, sposobnemu odvračati grožnje v Evropi in voditi konvencionalno obrambo celine«.

Kritiziral pa je tudi zaveznike, ki niso podprli nedavne ameriške operacije proti Iranu, in nekatere partnerje obtožil, da niso prestali ključnega preizkusa solidarnosti zavezništva.

»Preveč zaveznikov je reklo ne, nas poskušalo potopiti v pravne razprave ali nas je javno kritiziralo, ker smo storili tisto, česar sami niso želeli ali mogli storiti. To je bilo sramotno,« je dejal. Po navedbah Hegsetha so bile zahteve ZDA omejene na logistično podporo, vključno z dostopom do evropskih oporišč, pristanišč in zračnega prostora, potrebnih za operacije proti iranskim ciljem. Več držav jih je pri tem zavrnilo.

Prav tako je zatrdil, da se nekatere najbogatejše članice Nata še vedno pretirano zanašajo na zaščito ZDA, hkrati pa ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Kritiziral je tudi zaveznike, ki še niso predstavili »verodostojnih načrtov« za izpolnitev ciljev glede obrambnih izdatkov.

Ameriški minister je že ob prihodu na zasedanje dejal, da številne zaveznice ne izpolnjujejo obljub glede izdatkov, nekatere pa morajo storiti več. Med tistimi članicami Nata, ki niso dosegle cilja dveh odstotkov BDP za obrambo, je včeraj prvi mož Nata Mark Rutte omenil tudi Slovenijo.