Peti dan nasilnih protestov v Tirani: policija prvič uporabila gumijaste naboje

V albanski prestolnici so v soboto že peti dan zapored divjali spopadi med policijo in protestniki, ki zahtevajo odstop premierja Edija Rame. Policija je prvič od začetka protestov proti demonstrantom uporabila gumijaste naboje, protestniki pa so zažigali vozila, smetnjake in več stavb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti, ki so se začeli v torek, so se stopnjevali ob pozivih k odstopu Rame zaradi razmer na univerzah in visokih šolnin. Demonstranti so v soboto v policiste metali kamenje, molotovke, kovinske predmete in pirotehnična sredstva, goreče avtomobile in smetnjake pa uporabljali kot barikade, da bi policiji preprečili napredovanje.

Po podatkih albanskega ministrstva za zdravje je bilo v soboto ranjenih 35 ljudi, med njimi 18 policistov in 17 protestnikov. Policija je poleg gumijastih nabojev uporabila tudi vodne topove in solzivec, zaradi česar so bile ulice prestolnice zavite v gost dim.

Izgredniki so zažigali avtomobile in obmetavali policiste, ti so prvič doslej uporabili gumijaste naboje. FOTO: Armend Nimani/AFP

Protesti so se nadaljevali tudi ponoči. V požarih so bile poškodovane stavbe sodišča, bank in pošte. Protestnikom je uspelo zažgati tudi stavbo vrhovnega sodišča in vhod v albansko centralno banko.

Po besedah albanske policije so v tednu protestov aretirali 167 ljudi, proti 388 pa so sprožili kazenske postopke. Zaradi prekoračitve pooblastil so suspendirali sedem policistov, proti katerim poteka disciplinska preiskava.

Protesti so se začeli zaradi nezadovoljstva z razmerami v visokem šolstvu in visokimi šolninami, vendar so se razširili v širše nasprotovanje vladi. Demonstranti so na začetku sobotnega shoda zažgali kovček in ga vrgli na dvorišče ministrstva za izobraževanje, s čimer so simbolično sporočili, da ne želijo zapustiti Albanije.

Nasilje sledi večmesečnim protivladnim protestom v Albaniji, ki jih je sprva sprožil sporen projekt turističnega letovišča, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa.