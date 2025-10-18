Petletka za prihodnost Kitajske in morda tudi sveta

Galerija
Neomejen dostop | že od 14,99€
V širokem krogu okoli hotela Jingxi v zahodnem delu Pekinga so povečali varnost na najvišjo raven. Hotel bo gostil člane centralnega komiteja Komunistične partije Kitajske, ki bodo od ponedeljka do četrtka zasedali na 4. plenumu tega sklica.
To bo najpomembnejši notranjepolitični dogodek v državi, ki trdno ohranja status druge največje gospodarske sile na svetu in je po marsičem videti bolj razvita od najrazvitejših. Pa vendar ima tudi v 21. stoletju rada petletke, tako kot jih je imela rada v prejšnjem.
Komentarji