Petletka za prihodnost Kitajske in morda tudi sveta

V širokem krogu okoli hotela Jingxi­ v zahodnem delu Pekinga­ so povečali varnost na najvišjo­ raven. Hotel bo gostil člane centralnega komiteja Komunistične partije Kitajske, ki bodo od ponedeljka do četrtka zasedali na 4. plenumu tega sklica.

To bo najpomembnejši notranjepolitični dogodek v državi, ki trdno ohranja status druge največje gospodarske sile na svetu in je po marsičem videti bolj razvita od najrazvitejših. Pa vendar ima tudi v 21. stoletju rada petletke, tako kot jih je imela rada v prejšnjem.