Petnajst krogov za washingtonsko »močvirje«

V nadajevanju preverite:

Petnajstih krogov glasovanj za predsednika predstavniškega doma, ki jih je moral pretrpeti republikanec Kevin McCarthy, v ZDA ni bilo že vse od državljanske vojne, v 19. stoletju pa ni bilo kamer, ki so minuli teden pred vso Ameriko in svetom spremljale kaos v najvišjem zakonodajnem telesu. Sedeminpetdesetletni kalifornijski predstavnik se zdaj šali, da je bilo zabavno, in res je v vsaki šali zrno resnice: volilni udarci »dvajsetih talibov« ameriške desnice najbrž res niso nič v primerjavi z nalogami, ki se zdaj pričakujejo od njega.