Nov napad na osnovni šoli na Poljskem: 15-letnik ubil eno osebo, dve sta ranjeni

V napadu z nožem na osnovni šoli severno od Varšave je bila danes ena oseba ubita, dve pa ranjeni, je sporočila policija. Po njihovih navedbah je za napad odgovoren 15-letni nekdanji učenec. To je že drugi podoben incident na Poljskem v zadnjih dneh; v sredo je 19-letnik z nožem na srednji šoli poškodoval devet ljudi.

Današnji napad se je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP zgodil v manjšem kraju Leszczydol-Nowiny okoli 70 kilometrov severozahodno od Varšave. Kot je na omrežju x sporočila regionalna policija, je 15-letnik na svoji nekdanji šoli zabodel tri ljudi. Sedemintridesetletna hišnica je poškodbam podlegla, še dva odrasla pa sta bila ranjena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je že drugi podoben incident na Poljskem v zadnjih dneh; v sredo je 19-letnik z nožem na srednji šoli poškodoval devet ljudi. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

»Nekdanji učenec je najprej napadel hišnico. Nato sta ga učitelj in direktor uspela obvladati, čeprav ju je zadel s svojim orožjem,« je pojasnila tiskovna predstavnica policije širšega območja Varšave.

Poleg tega je policija danes v mestu Sierpc, 125 kilometrov severozahodno od prestolnice, pridržala 17-letnika, ki naj bi prav tako na svoji šoli načrtoval napad z nožem. V preiskavi njegovega doma, ki so jo izvedli po prijavi enega od učiteljev, so našli vrečo z dvema nožema, je po poročanju PAP danes sporočila lokalna policija.

Poleg tega je policija danes v mestu Sierpc pridržala še 17-letnika, ki je na svoji šoli načrtoval napad z nožem. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Že v sredo pa se je napad z nožem zgodil na poklicni šoli v Ostroleki, ki leži 20 kilometrov severno od prestolnice Varšava. 19-letni dijak, ki ga je policija aretirala, je tam ranil devet ljudi. Po nizu incidentov je poljski premier Donald Tusk za danes ob 13. uri sklical nujen sestanek z ministri za notranje zadeve, digitalizacijo, izobraževanje in zdravstvo ter prvim možem policije v državi.