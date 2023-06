Pevec skupine Rammstein zanika obtožbe o spolnih napadih

Odvetniška pisarna, ki zastopa Tilla Lindemanna, pevca nemške industrijskometalne skupine Rammstein, je v četrtek sporočila, da njihov klient odločno zavrača vse obtožbe o spolnih napadih. Pred kratkim se je oglasilo več žensk, ki zatrjujejo, da so jih na zabavah po koncertih skupine omamili in napeljali k spolnim odnosom s pevcem.

»Različne ženske so podale resne obtožbe proti našemu klientu. Te obtožbe so brez izjeme neresnične,« je po poročanju tujih tiskovnih agencije sporočila berlinska odvetniška pisarna Schertz Bergmann. Ob tem so odvetniki tudi napovedali, da bodo pravno ukrepali proti tem ženskam.

Več žensk, nekatere anonimno, je v zadnjih dneh obtožilo 60-letnega Lindemanna spolnih napadov. Nekatere so dogajanje opisale kot zastrašujoče. Med koncerti skupine so menda izbirali mlade ženske in jih povpraševali, ali želijo na zabavo po koncertu. Po opisih nekaterih žensk je na teh zabavah prišlo tudi do spolnih odnosov.

Skupina je po izbruhu škandala ta teden odpovedala vse zabave po koncertih skupine Rammstein v Münchnu ter napovedala, da to enako velja za vse julijske koncerte skupine v nemški prestolnici Berlin.

Nemški mediji so še poročali, da so Rusinji Aleni Makejevi, ki ji očitajo, da je novačila mlade ženske za spolne odnose z Lindemannom, prepovedali udeležbo na vseh nadaljnjih koncertih skupine Rammstein. Makejeva je sama sebe označila za kasting direktorico, ki je za skupino delala menda od leta 2019.

Na škandal se je odzvala tudi nemška ministrica za družino Lisa Paus in pozvala k boljši zaščiti oboževalcev na koncertih.

Skupina Rammstein, ki je bila ustanovljena leta 1994, je znana po kitarskih rifih, razbijanju tabujev in teatralnih odrskih nastopih z veliko pirotehnike. Njihove pesmi obravnavajo teme od kanibalizma do nekrofilije, samo ime skupine pa spominja na nesrečo na letalskem šovu v Ramsteinu leta 1988, v kateri je umrlo 70 ljudi, več kot tisoč pa je bilo ranjenih.