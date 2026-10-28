Pfizergate: evropski tožilci še vedno čakajo na izjavo Ursule von der Leyen

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen v preiskavi o nakupu cepiv proti covidu-19 še ni osebno podala izjave evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO), je za Politico povedal vir, seznanjen s preiskavo.

EPPO je leta 2024 prevzel preiskavo, ki so jo sprva vodili belgijski organi. Preiskovalci preverjajo domnevne nepravilnosti pri pogajanjih med von der Leynovo in izvršnim direktorjem Pfizerja Albertom Bourlo. Sodni dokumenti navajajo sume o vmešavanju v opravljanje javnih funkcij, uničenju sporočil SMS, korupciji in nasprotju interesov.

Tiskovni predstavnik evropske komisije Thomas Regnier je zatrdil, da komisija s tožilstvom sodeluje, da bi razjasnili okoliščine. Dodal je, da von der Leynova podpira sodelovanje in odgovarja na vprašanja »v okviru svojih dolžnosti«.

Odhajajoča glavna tožilka Laura Codruța Kövesi je v pogovoru za Politico povedala, da so nekateri evropski uradniki večkrat zavrnili vabilo na zaslišanje. »Nekateri politiki mislijo, da so nad zakonom. Če vas povabimo, da podate izjavo, morate priti,« je poudarila. Po njenih besedah ima tožilstvo največ težav, ko preiskuje vplivne politike in premožne ljudi z močnimi političnimi povezavami. O tem, ali je med njimi tudi von der Leynova, ni želela govoriti.

Pritiski na evropsko tožilstvo

EPPO so ustanovili leta 2017, delovati pa je začel leta 2021. Preiskuje kazniva dejanja, ki škodujejo finančnim interesom EU. Kövesijeva, ki v petek končuje sedemletni mandat, opozarja na napade na tožilstvo, na pomanjkanje denarja in birokratske ovire.

»Skrbi me, da bodo EPPO počasi uničili prav zato, ker opravlja svoje delo,« je dejala. Njen naslednik, nemški tožilec Andrés Ritter, bo moral predvsem ohraniti neodvisnost in verodostojnost institucije.

Za najbolj očiten poskus ustrahovanja tožilcev je Kövesijeva označila primer v Grčiji, kjer je lani izbruhnila afera zaradi domnevnih zlorab kmetijskih sredstev. Zaradi nje je odstopilo več ministrov in državnih sekretarjev, sodišče pa obravnava primere štirih poslancev vladajoče stranke Nova demokracija, ki zanikajo krivdo.

Maja letos je EPPO evropski komisiji poslal pritožbo zaradi domnevnih poskusov grške vlade, da bi ovirala preiskovanje poslancev. Tožilstvo je opozorilo tudi na odločitev grškega sodnega sveta, da ne podaljša mandatov evropskim delegiranim tožilcem, čeprav je EPPO to zahteval. Kövesijeva je opozorila, da bi lahko Grčijo zaradi nesodelovanja doletelo zmanjšanje evropskih sredstev.

Premier Kiriakos Micotakis je tožilstvu očital selektivno razkrivanje informacij in namigoval na politično ozadje preiskave. »Ves hrup je nastal zato, da bi EPPO obtožili političnega delovanja, namesto da bi razpravljali o tem, kaj se je v resnici zgodilo,« je na očitek odgovorila Kövesijeva. Predlogi nekaterih grških politikov, da bi država izstopila iz institucije, so po njeni oceni skoraj neizvedljivi.

Proračunske omejitve ogrožajo delo

Kövesijeva je opozorila tudi na pomanjkanje sredstev v drugih članicah. EPPO vzpostavlja delovanje na Madžarskem, ki se je avgusta letos pridružila instituciji, vendar tožilka dvomi, da bo lahko izpolnila pričakovanja. Evropska komisija je po njenih besedah predlagala le polovico proračuna, ki ga tožilstvo potrebuje.

Podobne težave ima EPPO na Poljskem, kjer so bila pričakovanja velika, a institucija zaradi omejitev ni mogla izpolniti vseh obljub.

Tožilstvo preiskuje tudi domnevno nepravilno porabo več kot štirih milijonov evrov v nekdanji politični skupini Identiteta in demokracija v evropskem parlamentu. Njene dolgove bi morda morala poravnati skupina Patrioti za Evropo, v kateri med drugim deluje Nacionalni zbor Marine Le Pen, ene od vodilnih kandidatk pred francoskimi predsedniškimi volitvami leta 2027.

Kövesijeva je zavrnila možnost, da bi EPPO zaradi volitev odlašal s preiskavami. »Če od tožilstva zahtevate, naj ne ukrepa, ker v Evropi potekajo volitve, potem sploh ne bomo delali,« je poudarila.