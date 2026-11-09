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    Svet

    Pianista, ki je padel s potniške ladje, rešila ribiča

    Oblasti menijo, da je bil moški v oceanu verjetno približno devet ur. Voda je nenavadno topla zaradi pojava el niño.
    Moški je padel s potniške ladje v ocean ob obali Kalifornije (fotografija je simbolična). FOTO: Mike Blake/Reuters
    Galerija
    Moški je padel s potniške ladje v ocean ob obali Kalifornije (fotografija je simbolična). FOTO: Mike Blake/Reuters
    R. I.
    9. 11. 2026 | 06:55
    2:40
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    Pianist s potniške ladje družbe Royal Caribbean bo verjetno okreval, potem ko sta ga ribiča našla v Tihem oceanu ob obali Kalifornije. Ribiča iz Newport Beacha v Kaliforniji sta moškega takrat že v slabem stanju v petek našla okoli 32 kilometrov od obale. Kako je pianist padel z ladje, še ni jasno. 

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    Dotik, po katerem korale »vstanejo od mrtvih«

    Oblasti menijo, da je bil moški v oceanu verjetno približno devet ur, preden sta ga opazila Sean Norton in Grant Garrett, ki sta se vračala z ribolova v bližini otoka Catalina. »Rekel sem: 'Da, to je človek. Ustavite čoln, umaknimo vse vrvi',« se je Grant Garrett spominjal trenutka, ko sta ga s kolegom ribičem opazila. Ribiča sta za ameriške medije pojasnila, da se je moški predstavil kot pianist na 14-palubni potniški ladji z imenom Ovation of the Seas. »Edino, kar je še rekel, je bilo: 'Hvala. Mislil sem, da bom umrl',« je dejal Norton.

    Po reševanju je ribiška posadka oddala nujni pomorski klic, na katerega so se odzvali reševalci iz Newport Beacha in zagotovili pomoč. 

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    El niño, eden najmočnejših po letu 1950, se še krepi, kdaj bo najhuje?

    Kljub dolgemu času, ki ga je preživel v vodi, Norton meni, da so pri preživetju tega moškega verjetno pomembno vlogo odigrale nenavadno tople temperature oceana. »Imamo to noro leto super el niña. Ta moški je bil v vodi verjetno 10 ur, a je bila temperatura vode okoli 24 stopinj Celzija,« je za ameriške medije povedal Norton. Po mnenju znanstvenikov, ki spremljajo Tihi ocean, je podnebni pojav, ki se trenutno še razvija, najmočnejši v zgodovini, temperature oceana pa so za približno tri stopinje nad povprečjem.

    Okoliščine padca člana posadke s potniške ladje še vedno preiskuje obalna straža. Skupina Royal Caribbean Group je potrdila incident in povedala, da po tej preizkušnji zdaj pomaga zaposlenemu. »V tem težkem času našemu članu posadke nudimo podporo in pomoč. Da bi spoštovali zasebnost našega zaposlenega, nimamo dodatnih podrobnosti, ki bi jih lahko delili,« so sporočili. 

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