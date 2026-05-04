Uredništvo tržaškega časopisa tarča zastraševalnega napada

V Trstu odmeva napad na prostore osrednjega mestnega časopisa Il Piccolo na tamkajšnji ulici Mazzini. Zgodil se je v noči z včerajšnje nedelje, ki je bila tudi svetovni dan svobode medijev, na današnji ponedeljek.

Poročajo o poškodbah na električni napeljavi in protipožarnem sistemu, nasilno odprtih vratih in kraji napisa z imenom časopisa. Napis so odtrgali s stene. Odkrili so tudi izpraznjen gasilni aparat pred vhodom podjetja, ki deluje v isti stavbi, in sicer ob stopnišču, ki vodi do uredništva Il Piccola.

Na kraj dogodka so danes prišli pripadniki posebne enote Digos (italijanske policijske agencije, zadolžene za preiskavo občutljivih zadev, ki se nanašajo na terorizem, organiziran kriminal ali hujše zločine) in kriminalistične tehnike.

Vandalsko dejanje, ki ima značilnosti zastraševalne akcije proti časopisu, pripisujejo eni ali več osebam. Po doslej znanih informacijah bi lahko bil tudi požar, ki je izbruhnil v ulici Bonomea in na zemljišču, na katerem so nameščeni oddajniki državne radiotelevizije Rai, podtaknjen.

Ta dogodka bi bila lahko povezana tudi z dvojnim požarom na sedežu podjetja StarTech, ki je v teh dneh v središču sindikalnega spora. Vse tri primere preiskujejo policija in karabinjerji.

Kot še piše Il Piccolo, preiskava poteka v več smereh, a organi pregona za zdaj kot najverjetnejšo obravnavajo razlago o načrtovanih, med seboj povezanih dejanjih.