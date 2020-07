FOTO:Pijani ljudje niso zmožni socialne distance

Socialna distanca oziroma dovolj velika razdalja med ljudmi, ki je ključna za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, je pri pijanih ljudeh nemogoča, pravi angleška policija.



Predsednik policijske federacije v Angliji John Apter je to izpostavil, ker so se v soboto po dolgem času sped odprli priljubljeni pubi, ljudje pa so se množično zbirali tudi na ulicah. Dodal je, da je kristalno jasno, da ne bodo uspeli obdržati več kot meter medsebojne razdalje.



Profesor Chris Whitty je izpostavil, da pandemija daleč od preteklosti in javnost pozval, naj upoštevajo pravila socialne distance, ko se pubi in restavracije ponovno odprejo.



Vendar je zgodnje nedeljsko jutro v londonskem predelu Soho navrglo precej drugačno podobo. Množica ljudi se je namreč brezskrbno zbirala.

Pestra noč

Apter, ki je v noči na nedeljo patruljiral v Southamptonu, in je imel opravka z »golimi moškimi, veseli pijanci, jeznimi pijanci, pretepači in nekaterimi jeznimi pijanci,« je bil jasen, da se pijani ljudje ne morejo in ne bodo mogli primerno distancirati v družbi, poroča Guardinan.



V nekaterih predelih Londona je prišlo tudi do neredov, nekaj lokalov pa je zaradi pijanih gostov in neupoštavanja pravil zaprlo vrata.



Boris Johnson in vladni strokovnjaki so ljudi pozvali, naj se držijo pravil, da bi preprečili drugi val epidemije.



Whitty je v petek pred odprtjem lokalov dejal: »Prepričan sem, da nihče ne gleda na to kot na nov korak brez tveganja. Vsekakor to ni in zato moramo biti glede tega zelo previdni.« Dodal je, da gre za okolja, kjer je glavna naloga združevanje ljudi in prav to je z vidika širjenja virusa veliko tveganje.



Pozval je vse, da poskušajo vzdrževati socialno distanco in ob tem uživati v pubih. A so njegovi pozivi vsaj ponekod, kot kaže, naleteli na gluha ušesa.