Pilot 17 let opravljal lete brez licence

Kanadske oblasti so vložile obtožnico proti nekdanjemu pilotu letalske družbe Air Canada, ki naj bi 17 let opravljal delo glavnega pilota na komercialnih letih brez licence, zahtevane za to funkcijo.

Po navedbah policije je 59-letni Geoffrey Wall iz Ontaria od leta 2009, ko je bil povišan v kapitana, uporabljal ponarejene dokumente o svojih kvalifikacijah. Zoper njega je vloženih sedem obtožb, med drugim zaradi goljufije in ponarejanja dokumentov.

Wall je svojo kariero pri Air Canada začel leta 1998 in v družbi letel skupno 27 let. Policija trdi, da je od napredovanja v glavnega pilota opravil približno 900 domačih in mednarodnih letov z različnimi tipi letal Boeing ter pri tem zaslužil milijone dolarjev plače, čeprav naj ne bi imel ustrezne licence, poroča britanski BBC.

Primer spominja na zgodbo iz filma Ujemi me, če moreš iz leta 2002, v katerem najstnik (igra ga Leonardo DiCaprio) z lažnim predstavljanjem prepriča letalsko družbo Pan Am, da ga zaposli kot pilota.

Za opravljanje funkcije kapitana morajo piloti v Kanadi pridobiti licenco pilota letalskega prometa (ATPL), ki zahteva opravljanje vrste pisnih izpitov. Po navedbah policije Wall te licence ni imel, čeprav naj bi se predstavljal, kot da jo ima.

Primer je prišel na dan lani med rutinskim pregledom dokumentacije, ko so pristojni odkrili neskladja pri njegovih licenčnih evidencah. To je sprožilo preiskavo kanadskega prometnega ministrstva Transport Canada, pozneje pa tudi kazensko preiskavo regionalne policije Peel na območju Toronta. V okviru preiskave so policisti opravili hišno preiskavo in analizirali vozniško dovoljenje, za katero so ugotovili, da je ponarejeno.

V družbi Air Canada so sporočili, da so pilota takoj po odkritju lažnih dokumentov odstranili z dolžnosti in primer prostovoljno prijavili pristojnim organom. Ob tem poudarjajo, da varnost potnikov ni bila nikoli ogrožena.

Upokojil se je leta 2025, preden se je januarja začela regulativna in kazenska preiskava z imenom »Projekt Ikarus«.

Po navedbah letalske družbe je bil Wall sicer usposobljen pilot z veljavno komercialno pilotsko licenco, vendar ni imel licence ATPL, ki jo kanadski predpisi zahtevajo za opravljanje nalog kapitana. Družba je dodala, da vsi piloti vsakih šest mesecev opravljajo preverjanje usposobljenosti.

Namestnik načelnika regionalne policije Nick Milinovich je primer primerjal z zdravnikom, ki ima dovoljenje za opravljanje splošne medicine, vendar bi brez ustreznih kvalifikacij izvajal operacije možganov. Na vprašanje, kako domnevna prevara tako dolgo ni bila odkrita, je odgovoril, da storilci pogosto postanejo zelo spretni pri prikrivanju svojih dejanj. »Ni neobičajno, da goljufije trajajo leta in leta. Sčasoma te dohitijo,« je dejal.

Kanadske letalske oblasti so pilotu izrekle denarno kazen, poleg tega pa se sooča s sedmimi kazenskimi obtožbami. Med njimi so goljufija v vrednosti nad 5000 kanadskih dolarjev, dva primera uporabe ponarejenih dokumentov ter tri točke zaradi posedovanja ponarejenih oznak oziroma dokazil. Pred sodiščem naj bi se prvič pojavil 29. junija 2026, poroča CNN.