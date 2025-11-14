Pilot, ki je preživel eno strmoglavljenje, umrl v drugem na Hrvaškem

Pri Senju na Hrvaškem je v četrtek popoldne strmoglavilo letalo. Nesreča se je zgodila na območju Krivega Puta. Reševalne ekipe so kmalu po prijavi našle goreče razbitine letala, v katerih so gasilci odkrili zoglenelo truplo pilota.

Kasneje so turški mediji, ki jih povzema Jutarnji list, potrdili identiteto žrtve – gre za 45-letnega turškega pilota Hasana Baharja, ki je upravljal protipožarno letalo turške Generalne uprave za gozdarstvo.

Pilot je pred komaj dvema mesecema in pol, 29. avgusta letos, že preživel strmoglavljenje v turški provinci Muğla. Takrat je s protipožarnim letalom zasilno pristal na praznem zemljišču. Jutarnji list še poroča, da je bil takrat poškodovan in so ga prepeljali v bolnišnico, kjer ga je obiskal tudi tamkajšnji guverner.

Let na vzdrževanje, ki se je končal s tragedijo

Turško ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je pojasnilo okoliščine včerajšnjega poleta. Dve protipožarni letali AT-802, ki pripadata generalni upravi za gozdarstvo, sta poleteli iz Canakkaleja v Zagreb. Kot je za RTL Danas potrdil Zrakoplovno tehnični center (ZTC), sta bili letali namenjeni k njim na barvanje.

V Zagreb bi morali prileteti že v sredo, a jima je načrte preprečila megla. Zato sta obe letali noč preživeli na letališču v Reki na otoku Krku, poroča N1 Hrvaška.

V četrtek sta pilota znova poletela proti Zagrebu, vendar so se vremenske razmere med letom spet poslabšale. Kot navajajo turški viri, sta se oba pilota odločila za vrnitev v Reko. Medtem ko je en pilot varno pristal, so z drugim letalom, ki ga je pilotiral Bahar, izgubili radijsko povezavo. Njegov kolega je za tragedijo izvedel šele po pristanku, še poročajo hrvaški mediji.

Hrvaški Index navaja, da preiskava kaže, da je pilot pred padcem poslal klic v sili in kmalu zatem izginil z radarja. Pri tem je menda hitro izgubljal višino.

Hitri odziv reševalcev v težkih razmerah

Hrvaška kontrola zračnega prometa je ob 16.53 obvestila Upravo civilne zaščite o izginotju letala z radarja. Že ob 17.11 je center 112 v Gospiću prejel prijavo o strmoglavljenju in požaru na lokaciji Krivi Put.

Na teren so takoj odhiteli policisti, reševalci, gasilci Javne gasilske enote (JVP) Senj in 20 pripadnikov Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) iz Gospića. Joso Živković, koordinator Civilne zaščite, je za HRT povedal, da je akcijo oteževal teren, a so ga reševalne službe dobro poznale.

Zvonimir Lončarić, gasilski poveljnik liško-senjske županije, je za Dnevnik hrvaške televizije Nova TV povedal, da so požar hitro lokalizirali, in sicer okoli 18. ure. Prizor na kraju nesreče je bil po njegovih besedah »zelo neprijeten«. »Požar je zajel sprednji del letala. Ko so se gasilci približali letalu, so našli eno truplo, ki je bilo že zoglenelo,« je še dodal Lončarić.

Izrazi sožalja in preiskava nesreče

Hrvaški minister Davor Božinović je po poročanju hrvaških medijev poklical turškega ministra za notranje zadeve Alija Yerlikayo in mu izrazil sožalje. Oglasil se je tudi turški minister za kmetijstvo in gozdarstvo Ibrahim Yumaklı. »Molim za našega pilota, ki je umrl v tej tragični nesreči, in izražam sožalje njegovi družini,« je zapisal na družbenih omrežjih.

Iz Agencije za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu so sporočili, da v skladu z evropsko uredbo začenjajo varnostno preiskavo o strmoglavljenju letala air tractor AT 802.

Zaradi goste megle so preiskovalci ogled kraja nesreče začeli šele v danes v jutranjih urah, še pišejo hrvaški mediji.