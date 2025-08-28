Pilot ni preživel strmoglavljenja lovskega letala f-16

Poljsko lovsko letalo f-16 je danes strmoglavilo med vajami za prihajajočo letalsko prireditev v mestu Radom v osrednji Poljski, je danes sporočil tiskovni predstavnik vlade v Varšavi in dodal, da je pilot umrl.

»Tragični dogodek v Radomu, med pripravami na letalsko prireditev je strmoglavil lovec f-16. Na žalost je pilot umrl,« je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik vlade. Dodal je, da se minister za obrambo odpravlja na kraj nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je sporočila poljska vojska, v nesreči ni bil poškodovan nihče na tleh.

Iz videoposnetkov, ki so jih objavili poljski mediji, je razvidno, da je letalo izvedlo akrobatski manever, preden je strmoglavilo na vzletno-pristajalni stezi.