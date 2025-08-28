  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Pilot ni preživel strmoglavljenja lovskega letala f-16

    Zgodilo se je med vajami za prihajajočo letalsko prireditev v mestu Radom.
    Simbolna fotografija. Ameriški lovec. FOTO: Gavriil Grigorov Via Reuters
    Galerija
    Simbolna fotografija. Ameriški lovec. FOTO: Gavriil Grigorov Via Reuters
    STA
    28. 8. 2025 | 21:24
    28. 8. 2025 | 21:24
    1:14
    A+A-

    Poljsko lovsko letalo f-16 je danes strmoglavilo med vajami za prihajajočo letalsko prireditev v mestu Radom v osrednji Poljski, je danes sporočil tiskovni predstavnik vlade v Varšavi in dodal, da je pilot umrl.

    »Tragični dogodek v Radomu, med pripravami na letalsko prireditev je strmoglavil lovec f-16. Na žalost je pilot umrl,« je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik vlade. Dodal je, da se minister za obrambo odpravlja na kraj nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    image_alt
    Pilot boeinga izključil gorivo? Psihične težave letalcev prej pravilo kot izjema

    Kot je sporočila poljska vojska, v nesreči ni bil poškodovan nihče na tleh.

    Iz videoposnetkov, ki so jih objavili poljski mediji, je razvidno, da je letalo izvedlo akrobatski manever, preden je strmoglavilo na vzletno-pristajalni stezi.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Letalska nesreča

    Napačni posmrtni ostanki po strmoglavljenju Air India povečali družinsko travmo

    Indijsko zunanje ministrstvo je izjavilo, da so po nesreči pristojni izvedli identifikacijo žrtev v skladu z uveljavljenimi protokoli in tehničnimi zahtevami.
    7. 8. 2025 | 09:14
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Temačna stran pilotskega poklica

    Pilot boeinga izključil gorivo? Psihične težave letalcev prej pravilo kot izjema

    Je bila pilotova smrtonosna poteza »zgolj« posledica preutrujenosti? Morda celo bolezni?
    Polona Malovrh 24. 7. 2025 | 07:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bangladeš

    Vojaško letalo strmoglavilo na šolo, umrlo je najmanj 20 ljudi

    Najmanj 83 ljudi, tako otrok kot odraslih, se zdravi v bolnišnicah, štveilo žrtev bi lahko še naraslo.
    21. 7. 2025 | 14:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje na domu

    Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

    Če otroci ne opravijo vseh izpitov, jih morajo starši vpisati v redni program. Lani se je šolalo na domu okoli 700 otrok, največ prvo- in drugošolcev.
    Simona Bandur 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriške tragedije

    Transspolna 23-letnica ubila učenca na katoliški šoli v Minneapolisu

    Republikanski predsednik Donald Trump je na kraj zločina v največjem mestu Minnesote že poslal agente zveznega preiskovalnega urada FBI.
    Barbara Kramžar 28. 8. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Poljskaletalo f-16strmoglavljenje letala

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

         V živo: Pred Slovenci ogromna ovira na poti do zmage (4. četrtina)

    Slovenski košarkarji proti domačinom lovijo prvo zmago na evropskem prvenstvu. Ob polčasu zaostanek Slovencev za točko.
    Nejc Grilc 28. 8. 2025 | 21:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Pilot ni preživel strmoglavljenja lovskega letala f-16

    Zgodilo se je med vajami za prihajajočo letalsko prireditev v mestu Radom.
    28. 8. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Putinove rakete in varnost Evrope

    Če se bodo ZDA res začele poslavljati od stare celine, bo njena odgovornost za svojo obrambo še precej večja.
    Peter Žerjavič 28. 8. 2025 | 21:21
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Diplomatski posvet

    Samozavest zunanjepolitičnih odločevalcev

    Zunanja ministrica je tri mesece za predsednico republike prvič javno izrekla, da se v Gazi dogaja genocid.
    Uroš Esih 28. 8. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Oblak dobil tekmece, Čeferin pa nagradil slavnega Šveda

    V Monaku so opravili žreb lige prvakov, ki prinaša številne vrhunske derbije že v ligaškem delu. Oblak proti Interju, Liverpoolu in Arsenalu.
    28. 8. 2025 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Putinove rakete in varnost Evrope

    Če se bodo ZDA res začele poslavljati od stare celine, bo njena odgovornost za svojo obrambo še precej večja.
    Peter Žerjavič 28. 8. 2025 | 21:21
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Diplomatski posvet

    Samozavest zunanjepolitičnih odločevalcev

    Zunanja ministrica je tri mesece za predsednico republike prvič javno izrekla, da se v Gazi dogaja genocid.
    Uroš Esih 28. 8. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Oblak dobil tekmece, Čeferin pa nagradil slavnega Šveda

    V Monaku so opravili žreb lige prvakov, ki prinaša številne vrhunske derbije že v ligaškem delu. Oblak proti Interju, Liverpoolu in Arsenalu.
    28. 8. 2025 | 20:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo