Pinochetov privrženec na čelu Čila

José Antonio Kast je prisegel kot novi predsednik republike Čile. Oznanil je, da bo združil državo in da se za njegovo deželo in vso Latinsko Ameriko začenja nova doba, čas za red, svobodo in pravičnost. Konec anarhije in zablod. Tudi izgon nezakonitih prišlekov, gradnja zidu s sosedi, ki ne preprečijo prihajanja tujcev.

Analitiki so v prvih komentarjih poudarili, da je na zahodni polobli s Kastom utrjena fronta, ki jo vodi Donald Trump. Že doslej sta bila nosilca te smeri argentinski predsednik Javier Milei in salvadorski predsednik Nayib Bukele. Kast je nemškega rodu, starši so prišli iz Nemčije ob koncu druge vojne, pripada pa dokaj skrajni katoliški organizaciji Schoenstatt, v marsičem podobni Opusu Dei.