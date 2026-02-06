Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je v intervjuju za spletni novičnik uglednega portala Politico odprla staro, a še vedno neodgovorjeno vprašanje evropske politike: koga pravzaprav poklicati, če želiš poklicati Evropo. Pogovor je ta teden z njo opravil berlinski novinar Politica Oliver Noyan. Čeprav je Pirc Musarjeva izpostavila osebno spoštovanje do predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, je bila v oceni institucionalnih razmerij neposredna. »Če sem brutalno iskrena, Ursulo von der Leyen spoštujem, vendar nima pristojnosti na področju mednarodne politike, zgolj na gospodarskem,« je dejala in dodala, da je številka predsednice komisije sicer tista, ki jo želiš imeti na hitrem klicu, vendar to še ne pomeni, da ima evropska komisija v praksi osrednjo vlogo pri oblikovanju ...