Predsednica Pirc Musar: Slovenija je med največjimi donatorkami Ukrajini

Predsednica Nataša Pirc Musar se je danes mudila na obisku pri nemškemu predsedniku Franku-Walterju Steinmeierju. Steinmeier je ocenil, da so odnosi med državama dobri na številnih področjih in da se s predsednico strinjata glede številnih vprašanja. Pirc Musar je med drugim izpostavila, da Slovenija Ukrajini glede na število prebivalcev zagotavlja veliko pomoči in da pomembno vlogo vidi predvsem v povojni obnovi države, na primer z razminiranjem, kjer ima Slovenija veliko izkušenj.