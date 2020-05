FOTO:Pirsingi in tatuji nekoč simbol upora, danes prestiž

Pred desetimi leti si je dal Benjamin Skubic narediti prvi pirsing, dve leti pozneje prvi tatu. Danes njegovo telo, ki je skoraj v celoti prekrito s črnilom, krasi deset pirsingov. Zaradi zanimanja za tovrstno ustvarjalnost je vedno več časa preživel v celjski Chebeli, studiu za pirsing in tetoviranje ter kavarni. Kasneje je tam tudi delal, prav tako je – sprva na stružnici starega očeta – izdeloval lesene uhane, tako imenovane pluge.Ti so mu med drugim odprli vrata v svet nakita in pirsinga. V Berlin je odšel na dopust, hkrati pa dostavil svoje lesene uhane prijatelju Brianu, ki ga je spoznal na seminarjih za pirsinge in tatuje v ...