Pjongjang bo nadaljeval z razvojem jedrskega orožja

Napoved o ukinitvi moratorija je bila predstavljena na večdnevnem zasedanju centralnega odbora severnokorejske vladajoče partije. FOTO: AFP

Severna Koreja bo preklicala moratorij na testiranje jedrskih bomb in medcelinskih balističnih raket ter bo v prihodnje predstavila »novo strateško orožje«. Tako je na zasedanju vodstva severnokorejske vladajoče partije povedal njen voditelj, gre brati v tujih tiskovnih agencijah.Napoved Kim Džong Una prihaja za tem, ko ZDA v predvidenem časovnem obdobju, torej do začetka novega leta, niso omilile sankcij zoper Severno Korejo. Spomnimo, pogovori med ZDA in Severno Korejo o severnokorejskem programu jedrskega orožja in ameriških gospodarskih sankcijah so zastali lani po propadlem februarskem vrhu med severnokorejskim voditeljem in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Hanoju Navkljub prekinitvi moratorija se je Kim Džong Un še vedno pripravljen pogovarjati z ameriškimi oblastmi. V odgovoru na preklic moratorija je ameriški državni sekretarvodstvo v Pjongjangu komentiral, da si ZDA ne želijo konfrontacije z državo.