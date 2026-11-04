Nova spletna prevara: »Plačaj ali pa ubijemo tvojega ljubljenčka!«

Prevaranti izkoriščajo stisko lastnikov tako, da s pomočjo umetne inteligence ustvarjajo lažne fotografije njihovih ljubljenčkov ter si izmišljajo podrobne zgodbe in ponarejene dokaze, da so živali našli, nato pa jim začnejo groziti, poroča BBC.

Britanka je delila svojo neprijetno izkušnjo. Njen maček Buddy je izginil, ona pa je po vseh možnih medijih objavila informacije o njem v upanju, da ga kdo najde.

Hitro je dobila odziv od ženske, ki je trdila, da je njenega ljubljenčka našla in ga nahranila, ter zahtevala denar za svoje avtistične vnuke. Dogovorili sta se za srečanje, vendar se neznanka na dogovorjenem mestu ni pojavila, zavrnila je plačilo z gotovino in namesto tega zahtevala sto darilnih kartic Appla.

Ko je lastnica posumila o resničnosti slik, ji je »najditeljica« začela groziti, da bo žival prodala oziroma ubila. Buddyja zdaj pogrešajo že 13 mesecev.

Število prevar narašča zaradi UI

Leta 2025 so kibernetski prevaranti ukradli skoraj 1,3 milijarde funtov. Zelo so prepričljivi, več ko zahtevajo od lastnikov, bolj so ti prepričani, da morajo ugoditi njihovim zahtevam.

Goljufi so zelo prepričljivi, več ko od lastnikov zahtevajo, bolj so ti prepričani, da morajo ugoditi njihovim zahtevam. FOTO: Lam Yik/Reuters

Buddy je le en primer izmed mnogih, podobnih prevar je bilo še več. Goljufi so lastnike pogrešanih živali izsiljevali z njihovimi lažnimi fotografijami in v zameno za vrnitev zahtevali denar ali darilne kartice. V enem primeru je prevarant zahteval celo 40.000 funtov.