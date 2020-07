FOTO:Plačevati drago šolnino za študij prek spleta?

Plačevati drago šolnino za študij prek spleta?

Tujim študentom, ki v ZDA ne bodo imeli predavanj v živo, grozi deportacija, Erasmusove izmenjave naj bi se nadaljevale jeseni.

Zdaj so poleg tujih študentov v ZDA zaskrbljene tudi univerze, ki so s šolninami tujcev pridobile precejšen delež prihodkov. Poleg dveh izmed najuglednejših, Harvarda (na fotografiji) in Tehnološkega inštituta Massachusettsa (MIT), je tožbo proti ukrepu vložila tudi zvezna država Kalifornija, šestdeset visokošolskih ustanov pa mu nasprotuje v javnem pismu. FOTO: Maddie Meyer/AFP