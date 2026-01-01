Plameni zajeli znamenito amsterdamsko cerkev

Cerkve Vondelkerk v Amsterdamu ne bo mogoče rešiti, so sporočile mestne oblasti, potem ko so cerkev zajeli plameni kmalu po polnoči. Zaradi požara so se deli strehe in stropa 154 let stare cerkve zrušili. Med drugim se je zrušil 50 metrov visok stolp.

Gasilci so evakuirali več okoliških prebivalcev, prekinjena je bila tudi oskrba z električno energijo. Poškodovanih k sreči ni bilo. Vzrok požara še preiskujejo, lokalni mediji pa poročajo, da je stavbo zadela pirotehnika.

Cerkev Vondelkerk je tokrat močno poškodovana. FOTO: Koen Van Weel AFP

Stavba, zgrajena leta 1872, je do leta 1977 služila kot rimskokatoliška cerkev, od takrat pa se je uporabljala za prireditve. Šlo je za zelo priljubljeno točko, saj cerkev stoji ob mestnem parku Vondelpark.