FOTO:Plavajoča bolnišnica prispela v New York

Ameriški vojaški uslužbenci so s pošiljanjem mornariške bolnišnične ladje s 1000 posteljami, da se pridruži boju proti pandemiji, prevzeli veliko odgovornost in tveganje. Poraja se vprašanje, ali lahko tovrstna ladja, zasidrana v pristaniškem terminalu Pier 90 v Manhattenu, dejansko ostane varna pred okužbo koronavirusa, ki se širi z izredno lahkoto.



Ameriška mornarica ne načrtuje zdravljenja ljudi obolelih s koronavirusom na krovu Comfort. Naloga zdravstvenega osebja na plavajoči bolnišnici je sprejeti paciente z drugimi zdravstvenimi težavami, s čimer bi olajšali delo newyorškim bolnišnicam, ki so preplavljene z virusnimi bolniki. Pričakovali bi, da bo ladijsko zdravstveno osebje zahtevalo 14-dnevno karanteno za bolnike, preden jih sprejmejo na krov na zdravljenje, vendar temu ni tako.



V zadnjih dveh tednih je bila ladja s 1.200 člani posadke na morju odrezana od ostalega sveta. S tem so se prepričali, da na ladji nihče ni okužen s koronavirusom.



Posadka se dnevno sooča z novimi izzivi. Ko ladjo obišče predsednik Trump, se skupaj z njim na krov vkrcajo tudi minister za obrambo, novinarji ter fotografi. V teh časih ima zdravje oz. preventivni zdrvstveni ukrepi prednost pred protokolom. Predsednik je v pristanišču posadko pozdravil iz varne razdalje.



Poglavitna naloga bo zagotoviti, da na krov plavajoče bolnišnice ne sprejmejo nobenega bolnika s koronavirusom, kar pa bo vse prej kot lahka naloga. Razmišljajo, da bi poleg merjenja telesne temperature vsakega bolnika pred vkrcanjem opravili tudi rentgen pljuč.



Še nekaj zanimivih podatkov o U.S.N.S. Comfort: na krovu je 12 operacijskih sob, 1000 postelj, magnetna resonanca, več rentgenov, radiološke storitve, lekarna in laboratorij, torej vse, kar ima klasična bolnišnica.



Ameriška mornarica je s plavajočo bolnišnico priskočila na pomoč že po potresu na Haitiju leta 2010, v New Orleansu po orkanu Katrina leta 2005, v veliko pomoč pa je bila že v New Yorku, v dneh po 11. septembru 2001, ko se je zgodil domnevni teroristični napad.