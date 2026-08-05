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    Svet

    Plaz na Broad Peaku je hud udarec tudi za nepalski alpinizem

    Tragedija na Broad Peaku je zahtevala življenja vrhunskih alpinistov, ki so spreminjali podobo Šerp in zaznamovali novo obdobje komercialnega alpinizma.
    Nirmal Purja FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters
    Galerija
    Nirmal Purja FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters
    R. I.
    5. 8. 2026 | 07:13
    5. 8. 2026 | 09:08
    5:36
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    Tragična nesreča desetih alpinistov ta konec tedna, v kateri je umrl tudi britansko-nepalski vrhunski alpinist Nirmal Purja, ki je vodil odpravo na pakistanski Broad Peak, je še vedno močno živa. Pretresla je (alpinistični) svet, še posebej pa smrti, kot navajajo bližnji, pomenijo uničujoč udarec za nepalsko alpinistično skupnost, poroča BBC.

    V skupnem seštevku so vrh Everesta dosegli večdesetkrat in pri tem nanizali številne podvige, ki so prej veljali za nemogoče – od vzponov na osemtisočake brez dodatnega kisika do zimskega vzpona na K2, eno najsmrtonosnejših gora na svetu.

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    Ironman ni več le športni izziv, temveč tudi statusni simbol

    Toda šest Nepalcev, ki jih je prejšnji teden na pakistanskem Broad Peaku zasul snežni plaz, ni bilo pomembnih le zaradi svojih alpinističnih dosežkov. Prispevali so tudi k večjemu svetovnemu priznanju nepalskih gorskih vodnikov oziroma šerp, ki so jih v preteklosti pogosto obravnavali zgolj kot pomočnike.

    Daleč najbolj znan je bil večkrat nagrajeni britansko-nepalski alpinist Nirmal Purja, najbolj znan po tem, da se je na vseh 14 najvišjih vrhov sveta, višjih od 8000 metrov, povzpel v dobrih šestih mesecih. Triinštiridesetletni Purja oziroma Nims je vodil desetčlansko mednarodno odpravo na Broad Peak, dvanajsto najvišjo goro na svetu, ko se je sprožil plaz.

    Ben Ayers, dolgoletni poročevalec o Everestu za revijo Outside Magazine, je Nirmala Purjo opisal kot ikono in enega najboljših alpinistov svoje generacije. Za izjemno sposobna vodnika je označil tudi Kilija Pembo Šerpo in Pura Bahadurja Gurunga, ki sta sodelovala pri odpravi na Broad Peak.

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    Aleš Česen: Zahtevni vzponi te vsega posrkajo, saj gre na koncu vedno zares

    Šestinštiridesetletni Kili Pemba je v začetku julija z vzponom na zadnjega od 14 osemtisočakov dosegel alpinistični grand slam. Bil je tudi član Purjeve ekipe, ki je januarja 2021 opravila prvi zimski vzpon na K2. Ta 8611 metrov visoki vrh je bil zadnji osemtisočak, ki pozimi še ni bil osvojen, velja pa za bolj nepredvidljivega in nevarnega od Everesta.

    Kili Pemba se je na Everest povzpel 15-krat, dvakrat kot vodnik alpinistov z amputiranima obema nogama. Nepalski uradnik Gjanendra Šresta ga je opisal kot skrbnega in predanega vodnika.

    Dava Činzum Šerpa, hči Kilija Pembe Šerpe, ki je umrl v snežnem plazu med vzponom na Broad Peak v Pakistanu, prižiga svečo na spominski slovesnosti v Katmanduju v čast umrlim alpinistom, med njimi tudi priznanemu britansko-nepalskemu alpinistu Nirmalu Purji. FOTO: Navesh Chitraka/Reuters
    Dava Činzum Šerpa, hči Kilija Pembe Šerpe, ki je umrl v snežnem plazu med vzponom na Broad Peak v Pakistanu, prižiga svečo na spominski slovesnosti v Katmanduju v čast umrlim alpinistom, med njimi tudi priznanemu britansko-nepalskemu alpinistu Nirmalu Purji. FOTO: Navesh Chitraka/Reuters

    Sedemintridesetletni Pur Bahadur Gurung je osvojil 12 od 14 najvišjih vrhov sveta in bil eden od približno stotih nepalskih vodnikov s certifikatom Mednarodnega združenja gorskih vodnikov IFMGA. Leta 2024 je sodeloval tudi pri odkritju stoletja starega čevlja na Everestu, o katerem domnevajo, da je pripadal britanskemu alpinistu Andrewu Irvinu, pogrešanemu od leta 1924.

    Trikrat na Kančendzengo v eni sezoni

    Med žrtvami so bili še Gjalžen Šerpa, ki se je v eni sezoni trikrat povzpel na Kančendzengo, Nima Šerpa, ki je leta 2026 osvojil štiri osemtisočake, ter mladi Navang Tindu Šerpa, predstavnik nove generacije nepalskih gorskih vodnikov.

    Nepalski vodniki spomladi večinoma delajo v Himalaji, v monsunskem obdobju pa se nekateri odpravijo v pakistanski Karakorum, kjer leži pet osemtisočakov. Območje je precej manj obiskano od Nepala: Karakorum na leto privabi približno 15.000 pohodnikov, Himalaja pa več kot milijon pustolovskih turistov.

    FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters
    FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

    Purja je s svojim rekordnim vzponom na vseh 14 osemtisočakov in Netflixovim dokumentarcem pomembno prispeval k večji prepoznavnosti Pakistana med alpinisti. Po besedah Isvarija Paudela iz Nepalskega planinskega združenja je njegov uspeh spodbudil številne vodnike in tuje alpiniste, Pakistan pa je postal pomembno tuje oporišče nepalskih šerp.

    Ayers meni, da je Purja pomagal uveljaviti novo dobo alpinizma in ga približati širšemu krogu ljudi, hkrati pa spodbudil komercializacijo in večje tveganje.

    Odprave v Pakistanu so zahtevnejše kot v Nepalu. Vodniki morajo pogosto sami nameščati vrvi, izsekavati stopinje in postavljati tabore, reševanje pa je zaradi odročnosti in manj primernih pristajališč za helikopterje težje. Kot pravi Nima Rinži Šerpa, zato tam delujejo predvsem najbolj izkušeni in vsestranski vodniki.

    FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters
    FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

    Tveganje je del privlačnosti

    Nesreča na Broad Peaku bi lahko spodbudila nove pozive k strožjim varnostnim pravilom, vendar sogovorniki dvomijo, da bo dolgoročno spremenila visokogorski turizem.

    Ayers opozarja, da tragedije običajno povzročijo le kratkotrajno zaskrbljenost, saj je nevarnost neločljiv del alpinizma. Raziskovalka Medavi Gulati dodaja, da številne privlačita prav tveganje in možnost smrti, zato želja po rekordih in svetovni prepoznavnosti ne bo izginila.

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    Andrej ni bil nikjer bolj pomirjen kot z Marijo na vrhu sveta

    Podobno meni alpinist in pisatelj Alan Arnette, ki je spomnil na smrt 16 šerp na Everestu leta 2014 in enajstih alpinistov na K2 leta 2008. Glede na pretekle izkušnje dvomi, da bo tragedija na Broad Peaku povzročila pomembnejše spremembe.

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    broad peakalpinizemNepalEverestHimalajanirmal purjasmrt

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