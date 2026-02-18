  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Plaz v Alpah odnesel pohodnike, v Italiji in Švici odredili evakuacijo

    V tej sezoni so plazovi v Franciji zahtevali že 28 življenj; večinoma gre za smučarje zunaj urejenih smučišč. O žrtvah poročajo tudi iz Avstrije in Italije.
    Število mrtvih v plazovih v Franciji v aktualni zimski sezoni se je povečalo na 28. Slika Vald'Isèra, kjer so pred dnevi zaprli več smučišč, je simbolična. FOTO: Arnaud Finistre/AFP
    Število mrtvih v plazovih v Franciji v aktualni zimski sezoni se je povečalo na 28. Slika Vald'Isèra, kjer so pred dnevi zaprli več smučišč, je simbolična. FOTO: Arnaud Finistre/AFP
    Staš Ivanc
    18. 2. 2026 | 11:18
    18. 2. 2026 | 12:20
    V dveh ločenih plazovih v francoskih Alpah so v torek umrli trije ljudje, štirje pa so bili poškodovani, poročajo lokalne oblasti, na katere se sklicujeta tiskovni agenciji AFP in Reuters. Okoli poldneva je velik plaz, širok približno 300 metrov, zasul cesto in pešpot v mestu Valloire na jugovzhodu Francije ter s seboj odnesel trojico pohodnikov, je sporočila savojska policijska prefektura.

    V reševalni akciji so sodelovali gorski reševalci s psi, policisti in gasilci, dokler je niso bili pozno popoldne prisiljeni ustaviti zaradi prevelike nevarnosti nadaljnjih plazov. Dva pohodnika sta bila v resnem stanju in so ju s helikopterjem prepeljali v bližnjo bolnišnico, enemu pa niso mogli več pomagati, je sporočil tožilec v mestu Gap. Vsi so bili francoski državljani.

    V Italiji sta v nedeljo umrla dva smučarja. Fotografija je simbolična. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
    V Italiji sta v nedeljo umrla dva smučarja. Fotografija je simbolična. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

    Že pred tem sta pod plazom zunaj urejenih smučišč v La Gravu v sosednjem departmaju Hautes-Alpes umrla dva smučarja, po podatkih tamkajšnjih oblasti Britanec in Poljak. V skupini je bilo pet ljudi; lokalni vodič je bil poškodovan in so ga odpeljali v bolnišnico v Grenoblu, dva smučarja, Nemec in Avstralec, pa sta jo odnesla brez poškodb.

    Po podatkih francoskih vremenoslovcev je bila v torek nevarnost snežnih plazov na gori La Meije na območju La Grava zaradi kombinacije svežega snega in vetra »velika«, kar pomeni četrte stopnje na petstopenjski lestvici.

    Pod plazom preživel več kot tri ure, našel ga je pes

    Francosko tožilstvo je sprožilo preiskavo, da bi ugotovilo, ali so bili plazovi naravni ali pa so jih sprožili pohodniki in smučarji. Z zadnjimi smrtnimi žrtvami se je število umrlih v plazovih v Franciji v tej zimski sezoni povečalo na 28; večina nesreč se je zgodila letos.

    V bližini prestižnega alpskega smučarskega središča Vald'Isère so prejšnji petek, dan zatem, ko so zaradi nevarnosti snežnih plazov zaprli več smučišč, pod plazom umrli trije ljudje, ki so se odpravili na smuko zunaj urejenih prog. Francija se po več dneh močnega deževja spopada z močnim sneženjem v Alpah in poplavami v več zahodnih regijah.

    Nevarnost plazov je povečana tudi v Avstriji. FOTO: AFP
    Nevarnost plazov je povečana tudi v Avstriji. FOTO: AFP

    Nevarnost plazov je povečana tudi v Avstriji, kjer sta umrla deskarja; njuni trupli so našli minuli konec tedna na ledeniku Stubai na Tirolskem. Zaradi močnega sneženja v zadnjih dneh v avstrijskih Alpah velja opozorilo o nevarnosti plazov četrte stopnje. V sosednji Italiji sta v nedeljo umrla dva smučarja, eden pa je v kritičnem stanju, potem ko se je plaz utrgal na pobočju v bližini Courmayeurja, kar se vidi tudi na spodnjem posnetku.

    Severozahodne Alpe sta prejšnji teden zajeli dve veliki nevihti. Kot vedno je kombinacija močnega vetra in nakopičenega snega ustvarila nestabilno snežno odejo. A v tem primeru se je sneg nabral na snežni odeji, ki je bila že prej nevarna. Doslej so bile smrtne žrtve med smučarji, ki niso smučali na urejenih smučiščih.

    Evakuacije na severu Italije in Švice

    Zaradi obilnega sneženja in velike nevarnosti plazov so oblasti ponekod v  severni Italiji in Švici odredile evakuacijo prebivalcev in turistov ter zaprle dostop do posameznih območij.

    V italijanski deželi Piemont je deželna vlada z odlokom odredila takojšnjo evakuacijo turističnega kraja Rochemolles, ki spada v občino Bardonecchia. Ob tem so zaprli vse dostopne ceste, tako za vozila kot pešce. Območje je moralo zapustiti približno 40 ljudi, tako prebivalci kot turisti. Del se jih je nastanil pri sorodnikih in znancih, druge so namestili v bližnje hotele.

    Tudi v Švici so zaradi naraščajoče nevarnosti plazov ukrepali. V občini Orsières je moralo svojo nastanitev zapustiti okoli 50 ljudi. Vrnili so se domov ali poiskali začasno bivališče v varnejših krajih.

    Evakuacije so sledile po tem, ko je v Alpah v kratkem času zapadlo tudi 40 centimetrov novega snega, oblasti pa so razglasile drugo najvišjo stopnjo nevarnosti plazov. Napovedi kažejo, da se lahko razmere še poslabšajo.

    Po kratki umiritvi vremenoslovci v četrtek pričakujejo še več snega. Ozračje naj bi se od petka naprej segrevalo in postajalo bolj suho, a to utegne prinesti novo tveganje za smučarje zunaj urejenih prog, saj se bodo na prisojnih legah plazovi hitreje prožili.

