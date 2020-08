Plebiscit o oblasti Mila Đukanovića

V Črni gori se obeta tesen volilni izid med vladajočimi socialisti in opozicijsko listo pod vodstvom Demokratske fronte. V tej prosrbski listi so prepričani, da je režim padel.



Pete parlamentarne volitve v samostojni Črni gori in enajste večstrankarske volitve so bile plebiscit o predsedniku Milu Đukanoviću in njegovi oblasti, ki jo razdeljena opozicija doživlja kot koruptivno in avtoritativno. Skupno opoziciji, ki je na volitvah nastopila v treh programsko različnih zavezništvih, je le nasprotovanje Đukanoviću. Po oceni opozicije je proti njemu glasovala večina državljanov, ki so jih sodeč po volilni udeležbi prepričali, naj glasujejo. Visoka volilna udeležba je koristila opoziciji.



Po podatkih državne volilne komisije je glasovalo 75,9 odstotka volilnih upravičencev. Prve projekcije volilnih izidov na podlagi dobrih 52 odstotkov preštetih glasov so pokazale, da je vladajoča Demokratska stranka socialistov (DPS) dobila 34,2 odstotkov glasov. Sledita prosrbska oziroma proruska lista Za prihodnost Črne gore pod vodstvom Demokratske fronte (DF) s 33,7 odstotka ter proevropska lista Mir je naša nacija okoli strank Demokratska Črna gora in Demos z 12,6 odstotka glasov.



Vladajoči sistem v Črni gori je zasnovan na Demokratski stranki socialistov (DPS), sistema pa ne predstavlja le Đukanović, čeprav je njegova osrednja figura. Politična moč temelji na odvisnosti in neformalnih strukturah. Bruselj je ostal zadržan kljub omejevanju svobode tiska in visoki ravni organiziranega kriminala. Kot trdi opozicija, Đukanović niti z represivnimi ukrepi ne more več prikriti povezanosti z organiziranim kriminalom.



Center za demokratični prehod in nevladna organizacija Cemi sta opozorila, da so prejeli več kot 400 prijav o domnevnih nepravilnostih, ki po oceni več kot 2000 domačih in tujih opazovalcev ne bodo bistveno vplivale na izid volitev. Šlo je za težave z napravo za elektronsko identifikacijo, fotografiranje glasovnic, glasno izgovarjanje imen volivcev in nespoštovanje epidemioloških ukrepov. Največ prijav se je nanašalo na kršitve tajnosti glasovanja.