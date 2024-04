Plenković poskuša omehčati Domovinsko gibanje

V nadaljevanju preberite:

Kdo bo po sredinih volitvah v 11. sklic sabora, na katerih je tretjo­ zaporedno relativno zmago slavila vladajoča HDZ, sestavljal parlamentarno večino in kakšni scenariji so možni, smo se pogovarjali s profesorjema Goranom Čularjem z zagrebške fakultete za politične vede in Ivanom Rimcem z zagrebške pravne fakultete.

Profesor politologije Goran Čular je opozoril, da so rezultati precej podobni tistim na zadnjih parlamentarnih volitvah julija 2020. HDZ (61) je dobila nekaj manj mandatov, enako velja za Domovinsko gibanje (14). Čularjeva druga opomba je velik skok volilne udeležbe: ta je za 16 odstotnih točk višja kot štiri leta prej, a kljub temu ni prinesla pričakovane spremembe volilnega izida. Mobilizacija, je poudaril, je bila občutna na levem volilnem polu, toda očitno je, da se je precejšnja mobilizacija volivcev zgodila tudi na ­desnem polu.