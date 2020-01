Plenković pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem

Grabar-Kitarović: Skrajni čas je, da se Slovenija vrne k dialogu

Predsednik hrvaške vladeje ocenil, da je današnja odločitev Sodišča Evropske unije v Luxembourgu zmaga argumentov, ki jih je Hrvaška predstavila na sodišču. Pri tem je znova pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem za obojestransko sprejemljivo rešitev spora o meji.»Današnja sodba Sodišča Evropske unije, ki se je razglasilo za nepristojno za odločanje v postopku, ki ga je Slovenija sprožila proti Hrvaški, je zmaga hrvaških argumentov, ki smo jih izpostavili v ugovoru o pristojnosti,« je zapisal Plenković v prvem tvitu.»Zato znova pozivam Slovenijo k dialogu in dvostranskim pogajanjem, da bi prišli do obojestransko sprejemljive in trajne rešitve vprašanja o meji,« je dodal.Pričakovati je, da bo hrvaški premier odločitev Sodišča EU komentiral tudi pred novinarji.Hrvaška predsednicase je na današnjo odločitev Sodišča EU odzvala na Twitterju. »Skrajni čas je, da se Slovenija vrne k dialogu s Hrvaško in da državi to vprašanje rešita dvostransko v dobri veri,« je tvitnila Grabar-Kitarovićeva, ki bo petletni predsedniški mandat sklenila 18. februarja.Pred tem je že predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković vnovič pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem, ki bi privedla k za obe strani sprejemljivi rešitvi spora o meji. Ocenil je, da je današnja odločitev Sodišča Evropske unije v Luxembourgu zmaga argumentov, ki jih je Hrvaška predstavila na sodišču.