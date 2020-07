Plenković: Za hrvaške državljane ob vstopu v Slovenijo brez sprememb

Preberite še: Hrvaška ne bo več na zelenem seznamu

Kaj pravi odlok?

Če je država, denimo Hrvaška, uvrščena na rumeni seznam, lahko iz nje v Slovenijo brez karantene vstopijo le državljani Slovenije in tisti tujci, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče (v kolikor prihajajo iz držav članic EU oziroma schengenskega območja). Za vse druge osebe je ob vstopu obvezna 14-dnevna karantena, razen če sodijo v katerokoli izmed 15 izjem odloka.

»De facto avtomatizem«

Hrvaški premierje na današnji novinarski konferenci v Zagrebu povedal, da ga je v četrtek zvečer poklical njegov slovenski kolega, da bi ga obvestil, da bodo tudi Hrvaško umaknili s seznama varnih držav. Zatrdil je, da odločitev Slovenije ne bo spremenila pogojev za vstop hrvaških državljanov v Slovenijo.»Ne bo nobenih konkretnih operativnih posledic glede tega,« je odgovoril Plenković na novinarsko vprašanje, zakaj je Slovenija umaknila Hrvaško z zelenega seznama epidemiološko varnih držav ter ali sta se o tem pogovarjala z Janšo.Pojasnil je, da ima Slovenija tako kot Hrvaška svoj epidemiološki zavod in epidemiološke strokovnjake in tudi določena merila. Glede na število novookuženih uvrščajo posamezne države v določene razrede, je dejal na današnji sklepni predvolilni novinarski konferenci na sedežu HDZ.Plenković je potrdil, da sta se v četrtek zvečer pogovarjala z Janšo, ki ga je osebno poklical po telefonu, preden je bila objavljena vest o spremembi slovenskih ukrepov na mejnih prehodih za preprečitev širitve okužb z novim koronavirusom.»Gre za de facto avtomatizem glede na število okuženih. V vsakem primeru je po njegovih (Janševih) besedah nekoliko povečano število okuženih tudi v Sloveniji. Tako mi kot tudi Slovenija nadaljujemo z najpomembnejšim sporočilom – higiena, dezinfekcija, distanca,« je povedal.Na dodatno vprašanje, ali se bo kaj spremenilo za hrvaške državljane, ki nameravajo v Slovenijo, je dejal, da »ne bo«. »Oni bodo povedali, da gredo v Slovenijo, kam gredo in s katerim razlogom. To bo vse,« je odgovoril.