Ples velesil na svetovnih pogoriščih

Zahodna velesila, ki ne žuga za vsako malenkost in se naslanja na območne zaveznike in partnerje, je mnogim bolj simpatična, ena od najtrdnejših zgodovinskih lekcij pa je, da resnično ali namišljeno šibkost poskusijo izkoristiti drugi. Zaradi težav na Bližnjem in Srednjem vzhodu v Washingtonu upajo, da se tudi Kitajska zavzema za stabilnost v delu sveta, ki je bogat z nafto. Druga gospodarska in vojaška supersila na svetu je tudi zelo zainteresirana za umik »paxa americana« s svojih interesnih območij, ki se začnejo v azijski soseščini ter prek Afrike in Bližnjega vzhoda segajo do Južne Amerike.