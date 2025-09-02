Plin za staro celino bo stekel v drugo smer

V nadaljevanju preberite:

Ruski predsednik Vladimir Putin se v Pekingu ni udeležil le vrhunskega srečanja Šanghajske organizacije za sodelovanje in vojaške parade, večdnevni obisk je izkoristil tudi za poglabljanje dvostranskih odnosov med Rusijo in Kitajsko. Na tristranskem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom in mongolskim predsednikom Ukhnaagiinom Khürelsükhom pa so se dogovorili tudi o gradnji novih plinovodov, po katerih bo ruski zemeljski plin pritekal na kitajski trg.