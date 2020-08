Plinsko zaostrovanje v vzhodnem Sredozemlju

Odnosi med Grčijo in Turčijo, že dlje časa napeti zaradi begunsko-migrantskega vprašanja in, nazadnje, zaradi turške pretvorbe znamenite Hagije Sofije v mošejo, so se v zadnjih dneh še zaostrili. Plinska enačba v vzhodnem Sredozemlju, iz katere se Turčija čuti izključeno, v njej pa uigrano sodelujejo Grčija, Ciper, Egipt in Izrael, se namreč ne izide. V napetosti v vzhodnem Sredozemlju se je intenzivno vključila tudi Francija, ki je včeraj proti žariščem poslala vojaška letala in ladje.Nekajtedensko zatišje, posledica diplomatske dejavnosti Evropske unije pod vodstvom Nemčije, je Turčija v torek prekinila z napovedjo ...