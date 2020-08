Plitvi dogovor, ki ga je omogočil razkroj mednarodnih struktur

Vzpostavitev polnih diplomatskih odnosov med Izraelom in Združenimi arabskimi emirati pomeni le utrditev razmerij na Bližnjem vzhodu: tako imenovani Abrahamov dogovor nima velike geopolitične teže, kaj šele zgodovinske vrednosti. A to še ne pomeni, da ne bo vplival na dogajanje v regiji, ki jo v obdobju naftne krize in geopolitične tektonike – ter seveda cele vrste konfliktov – čakajo še slabši časi. Kaj Abrahamov dogovor pomeni za Izrael?Za Izrael dogovor z ZAE dejansko pomeni krepitev protiiranske koalicije, v kateri poleg ZAE sodelujeta še Savdska Arabija ter del sunitskega sveta. Obenem so izraelske oblasti spretno ...