Reportaža iz Osijeka: plovna Drava le še otožen spomin na Copacabani

Reka, ki je stoletja hranila Slavonijo, je ta teden na odseku pri Osijeku padla na najnižji vodostaj, odkar tam merijo Dravo – torej od leta 1827 –, in nenadoma ni več le kulisa mestne plaže Kopika, temveč resna slutnja prihodnosti. Kar se ob prvem pogledu zdi le še ena suša in še en vročinski val, v resnici razkriva, kako hitro se spreminja razmerje med vodo, kmetijstvom in življenjem v regiji, ki jo je demografija že izpraznila, zdaj pa jo podnebje pritiska še z druge strani. Reportaža iz Osijeka pokaže, kako je videti plovna Drava, ko po njej lahko skoraj prehodiš na drugi breg, kaj o tem pravi inženir iz Hrvatskih vod in zakaj agronomi svarijo, da so za živinorejce požgani pridelki lahko usodni. V ozadju pa ostaja vprašanje, ali bodo prebivalci – in politika – iz tega poletja potegnili nauk, preden bo treba resno razmišljati, kaj bo s hrano in vodo v naslednjih letih.