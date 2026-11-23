Sedemletnega dečka so po 14 urah rešili iz ruševin stanovanjske stavbe v Djmerju, približno 45 kilometrov severno od prestolnice. Deček je po navedbah oblasti v stabilnem stanju.

Rusija je petnadstropno stavbo napadla v noči s sobote na nedeljo, umrlo je deset ljudi. Iz ruševin so rešili tudi 79-letno žensko, je, kot navaja BBC, dejal regionalni vodja Kijeva Timur Tkačenko.

Napad na zasebno hišo v Bili Cerkvi je terjal še eno žrtev, hiša je zagorela, je dodal. V ločenem napadu na kraj Višneve, prav tako v Kijevski regiji, so umrli trije ljudje. Še vsaj 13 ljudi je bilo ranjenih.

Reševalne ekipe, vključno s policijo, strokovnjaki za eksplozive, vodniki psov in zdravstvenim osebjem, nadaljujejo z reševanjem. Rusija je stanovanjsko stavbo napadla v zgodnjih jutranjih urah, ko so ljudje spali. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pojasnil, da »reševalna prizadevanja otežujejo nenehna nova opozorila o zračnih napadih in ponovne grožnje«.

Rusi so stavbo napadli z droni. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Rusija je napadla tudi električno podpostajo v regiji Dnipropetrovsk, je v objavi na X zapisal ukrajinski premier Sergij Korecki.

Rusija je leta 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino.