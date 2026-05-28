Po 178 letih dokončno odpravili zakon, ki je zasužnjene obravnaval kot lastnino

Francoska narodna skupščina je soglasno razveljavila zloglasni Code Noir oziroma »Črni zakonik«, skoraj 180 let po odpravi suženjstva v Franciji, poroča The Guardian. Gre za pomemben simbolni korak v soočanju države z njeno kolonialno preteklostjo in vlogo v čezatlantski trgovini s sužnji.

Za razveljavitev je glasovalo vseh 254 prisotnih poslancev, kar je v sicer politično razdeljenem parlamentu predstavljalo redek trenutek enotnosti.

Zakon, ki ga je leta 1685 podpisal kralj Ludvik XIV., je določal pravni status zasužnjenih ljudi v francoskih kolonijah ter jih obravnaval kot »premično lastnino«, ki jo je bilo mogoče kupovati, prodajati, kaznovati, posiljevati ali celo ubiti.

Čeprav je Francija suženjstvo uradno odpravila že leta 1848, besedilo zakonika nikoli ni bilo formalno umaknjeno iz pravnega reda – vse do danes.

Zakon, ki je uzakonil brutalnost

Code Noir je vseboval 60 členov, ki so podrobno urejali življenje zasužnjenih ljudi v francoskih kolonijah. Med drugim je določal stroge kazni za pobegle sužnje, vključno z žigosanjem, pohabljanjem in usmrtitvijo. Pričevanja zasužnjenih oseb niso imela pravne veljave, zakon pa jim je odrekel osnovno človeško dostojanstvo.

Poslanec Max Mathiasin iz Guadeloupa, ki je predlagal razveljavitev zakona, je v parlamentu dejal, da celotnega besedila dolgo ni mogel prebrati, čeprav je potomec zasužnjenih ljudi. »To so ustvarili ljudje proti drugim ljudem,« je povedal poslancem in dodal, da gre pri glasovanju za »obnovitev človečnosti naših prednikov«.

Čustveno je nastopil tudi poslanec Steevy Gustave z Martinika, katerega predniki so bili zasužnjeni. V nagovoru parlamentu je poudaril: »Nismo potomci sužnjev. Smo potomci svobodnih ljudi, ki so bili nasilno pahnjenji v suženjstvo.«

Francoski predsednik Emmanuel Macron je razveljavitev podprl že prejšnji teden in poudaril, da Code Noir po odpravi suženjstva nikoli ne bi smel ostati v veljavi. »Molčanje in brezbrižnost, ki smo ju skoraj dve stoletji ohranjali do tega zakonika, nista več zgolj spregled. Postala sta oblika žaljivosti,« je dejal Macron.

Ob tem je odprl tudi vprašanje morebitnih reparacij za potomce zasužnjenih ljudi. Po njegovih besedah gre za temo, »ki se ji Francija ne sme izogniti«, hkrati pa je opozoril, da država ne sme dajati lažnih obljub.

Francija in trgovina s sužnji

Francija je bila tretja največja suženjska sila na svetu, takoj za Veliko Britanijo in Portugalsko. V kolonije je prisilno prepeljala približno 1,4 milijona Afričanov, predvsem na plantaže sladkorja v Karibih. Ogromno bogastvo, ustvarjeno s suženjskim delom, je pomagalo razviti mesta, kot sta Nantes in Bordeaux.

Med najbogatejšimi kolonijami je bila francoska kolonija Saint-Domingue na otoku Hispaniola, današnji Haiti. Leta 1804 so tam zasužnjeni prebivalci izvedli uspešen upor in razglasili neodvisnost. Francija je nato Haitiju vsilila plačilo odškodnine nekdanjim lastnikom sužnjev, dolg pa je država odplačevala vse do leta 1947.

Dolgotrajne posledice kolonializma

Po odpravi suženjstva je Francija obdržala številne kolonije. Guadeloupe, Martinik, Francoska Gvajana in Réunion so leta 1946 postali francoski čezmorski departmaji. Danes tam živi približno 1,9 milijona francoskih državljanov, večinoma potomcev zasužnjenih ljudi.

Kljub formalni enakosti ostajajo ta ozemlja med najrevnejšimi deli Francije. Stopnja brezposelnosti je tam skoraj dvakrat višja kot v celinski Franciji, številna gospodinjstva pa živijo pod pragom revščine.

Mathiasin je ob tem opozoril, da v Guadeloupu »najpomembnejše položaje v državnih strukturah še vedno zasedajo belci«.

Pierre-Yves Bocquet iz francoske Fundacije za spomin na suženjstvo meni, da je bil Code Noir temelj tako imenovane »kolonialne izjeme«, po kateri načela francoske republike – svoboda, enakost in bratstvo – niso veljala za vse ljudi pod francosko oblastjo. »Še danes sprejemamo, da imajo prebivalci čezmorskih ozemelj manj pravic kot prebivalci celinske Francije,« je opozoril.

Razveljavitev Code Noir prihaja 25 let po sprejetju t. i. Taubirinega zakona, s katerim je Francija suženjstvo in trgovino s sužnji priznala kot zločin proti človeštvu.

Čeprav odločitev sama po sebi ne more izbrisati stoletij nasilja in neenakosti, jo mnogi vidijo kot pomembno simbolno dejanje zgodovinskega priznanja in korak k resnejši razpravi o odgovornosti, popravi krivic in dediščini kolonializma v sodobni Franciji.