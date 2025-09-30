Po 60-milijardnem prevzemu pri Exxonu val odpuščanj

Ameriški energetski velikan Exxon Mobil bo odpustil približno 2000 zaposlenih po vsem svetu, kar predstavlja od tri do štiri odstotke njegove globalne delovne sile, poroča Reuters. Ukrep naj bi bil po poročanju Bloomberga del dolgoročne reorganizacije in prizadevanj za večjo učinkovitost poslovanja.

Odpuščanja za utrditev položaja

Odpuščanja prihajajo po lanskem 60-milijardnemu prevzemu družbe Pioneer Natural Resources, s katerim je Exxon utrdil svoj položaj v ameriškem sektorju proizvajalcev nafte iz skrilavcev. V racionalizaciji poslovanja je podjetje že novembra lani napovedalo tudi odpuščanje skoraj 400 zaposlenih v Teksasu.

V internem obvestilu zaposlenim je izvršni direktor Darren Woods zapisal, da želi podjetje svoje ekipe bolj povezati, kar vključuje tudi preoblikovanje globalne prisotnosti v skladu z novim operativnim modelom. »Ugotavljamo, da je velika dodana vrednost to, da ekipe delujejo na isti lokaciji,« so zapisali v Exxonu.

Odpuščanja v energetski panogi se vrstijo tudi drugod. V ponedeljek je kanadski Imperial Oil, v katerem ima Exxon pomemben delež, sporočil, da bo svojo delovno silo zmanjšal za 20 odstotkov in zaprl pisarno v Calgaryju.

Po uradnih podatkih je imel Exxon konec leta 2024 skupaj 61.000 zaposlenih po svetu. FOTO: Jim Young/Reuters

Letos je številna energetska podjetja prizadela kombinacija nižjih cen nafte in pospešene konsolidacije trga. Chevron tako načrtuje odpustitev od 15 do 20 odstotkov zaposlenih, BP več kot pet odstotkov, Conoco Phillips pa predvideva do 25-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih.

Številno delovnih mest v naftni industriji se zmanjšuje

Po podatkih oblasti v Teksasu se je število delovnih mest v ameriški naftni in plinski industriji v prvi polovici leta zmanjšalo za 4700. Aktivnost v ključnih zveznih državah proizvajalkah nafte – Teksasu, Louisiani in Novi Mehiki – se je v tretjem četrtletju nekoliko upočasnila, kar kaže tudi raziskava dallaške podružnice FED. Podjetja navajajo nestanovitnost cen kot vzrok za zamude pri investicijskih odločitvah.

Cena referenčne surove nafte Brent se je letos znižala za približno 10,5 odstotka, k čemur pripomoreta tako povečana proizvodnja članic OPEC+ kot negotovost glede povpraševanja, povezana z ameriško trgovinsko politiko. Po uradnih podatkih je imel Exxon konec leta 2024 skupaj 61.000 zaposlenih po svetu.